Madame Tussauds, en ünlü isimleri İstanbul’da ağırlıyor

Günay DEMİRBAĞ

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte ebeveynler çocuklarıyla hangi faaliyetleri yapacağını planlamaya başladı. Ailelerle birlikte ziyaret edilebilecek müzelerden biri olan ve birçok ünlünün balmumu heykelini sergileyen Madame Tussauds’ya, en son Barbie filminde Ken rolünü üstlenen Ryan Gosling de eklendi. Sea Life İstanbul, Legoland Discovery Centre İstanbul’u da bünyesinde bulunduran Merlin Entertainments’ın Türkiye Grup Genel Müdürü Tankut Tonger’den Madame Tussauds İstanbul hakkında merak edilenleri öğrendik.

Tankut Bey, Madame Tussauds’da kaç tane balmumu heykel sergileniyor?

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde Grand Pera binası içerisinde yer alan ve 2 bin metrekarelik alana sahip Madame Tussauds’da; spor, eğlence, sinema, tarih ve kültür-sanat dünyasından 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürü bulunuyor. 250 yıllık tarihe dayanan Madame Tussauds’da balmumu figürleri genel olarak Londra’daki stüdyoda yapılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki merkezlere buradan dağıtılan figürlerin saç, kostüm, styling gibi tüm süreçleri ise merkezler içerisinde görevli stüdyo ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Figürler belli aralıklarla bakıma alınıp saçları yıkanıyor, fönleri tazeleniyor, kostüm ve aksesuarları temizleniyor, dövme ve makyajları yenileniyor.

Figürler yapımdan sonra müzeye gelene kadar nasıl bir süreçten geçiyor?

Balmumu figürleri yapımından müzeye gönderimine kadar detaylı ve uzun bir süreç içeriyor. Öncelikle gerek gelen ziyaretçi ve sosyal medya yorumları dikkate alınarak, gerekse toplumda başarılarıyla rol model olmuş kişiler değerlendirilerek bir isim belirleniyor. Bu kişi ile figürün pozunun alınması için ‘sitting’ denen ölçü alımı planlanıyor. Sitting’de kişinin 360’ açıdan 250’nin üzerinde fotoğrafı çekilip, yüz ve beden ölçüleri, saç rengi, ten rengi, diş şekli gibi detaylı referanslar alınıyor. Alınan ölçüler ve belirlenen poz ile figürün kil taslağı hazırlanıyor. Figürün yapım sürecinde her aşamada ünlünün onayıyla ilerleniyor. Kil taslağın fotoğrafları ünlü ile paylaşılıp onayı alınıyor, talep olursa gerekli revizyonlar yapılıyor. Bu taslak içerisine balmumu dökülüp balmumu figür hazırlanıyor. Balmumu figürün detaylı fotoğrafları ile yine onay süreci başlıyor. Bu onay süreci içerisinde ünlü eğer tercih ederse Londra’daki stüdyoyu ziyaret edip kendi yorumlarını burada paylaşabiliyor ve yapım sürecini yakından görebiliyor. Balmumu için alınan onayın ardından figür tamamlanmış oluyor. Bu süreç yaklaşık 8 ay sürüyor. Ardından ‘Side By Side’ denen ve tüm Madame Tussauds’larda 250 yıldan bu yana bir gelenek halini alan, figürle ünlünün yan yana getirilmesi süreci planlanıyor ve bu şekilde figür hayranlarına lanse ediliyor.

Tarihe yön veren kişilerin yanı sıra popüler kişiler de yer alıyor. Kimlerin balmumu figürlerinin yapılacağı nasıl belirleniyor?

Balmumu figürlerinin belirlenmesinde çeşitli faktörler bulunuyor. Bu faktörler arasında özellikle ün ve etki, ziyaretçi talepleri, güncel olaylar, popülerlik ve Madame Tussauds’un konseptine uygun kişiler olması, figürlerin belirlenmesindeki önemli kriterlerdir. Hem geçmişi hem de günümüzü kapsayan bu çeşitlilik Madame Tussauds’un saygınlığını ve popülerliğini sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Tüm dünyadaki Madame Tussauds’ların konsepti ve ziyaretçi beklentisine göre bazı figürler kalıcı olarak sergilenirken zaman zaman mevcut figürler yer değiştirilebiliyor. Bu değişimlerdeki en önemli etken popülerlik ve ziyaretçi talepleri. Figür değişimleri müzeler arasında gerçekleşiyor.