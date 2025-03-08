Mukbang akımı bir can daha aldı! TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

TikTok’ta "mukbang akımı" olarak bilinen, kamera karşısında büyük porsiyonlarda yemek yeme videoları çekerek ün kazanan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

Fazla kiloları nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Kültür’ün, son dönemde hastanede tedavi gördüğü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Mukbang akımı nedir?

Güney Kore’den dünyaya yayılan ve son yıllarda sosyal medyada büyük ilgi gören "mukbang" akımı, içerik üreticilerinin kamera karşısında abartılı miktarda yemek yemelerini içeriyor. Bu trend, özellikle genç yaş grubunda hızla yaygınlaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan içerikler üretilmesine yol açtı.

Efecan Kültür de bu akımı Türkiye’de popüler hale getiren isimlerden biri oldu. TikTok'ta 156 bin, Instagram'da ise 12 bin takipçisi bulunan Kültür, sık sık büyük porsiyon yemekler yediği videolar paylaşıyordu.

Ancak aşırı yemek tüketiminin getirdiği sağlık problemleri nedeniyle günlük yaşamı giderek zorlaşan fenomen, aldığı kilolar nedeniyle hareket edemez hale gelmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medya ve sağlık tehlikesi

Uzmanlar, mukbang içeriklerinin özellikle genç yaştaki izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği konusunda uyarıyor. Eğlenceli görünen bu akımın, kontrolsüz yemek tüketimine, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Sosyal medya platformlarının popüler hale getirdiği pek çok akım gibi "mukbang" da eleştirilere hedef oluyor. Özellikle genç içerik üreticilerin "beğeni" ve "izlenme" kazanmak adına sağlıklarını riske atmaları, sosyal medya üzerindeki içerik düzenlemelerinin ne kadar yeterli olduğu sorusunu gündeme getiriyor.