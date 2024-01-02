Müziği bırakıp kahveye tutuldu, kavurucu oldu

Sevilay ÇOBAN

Müzik eğitimi aldı, kısa bir süre müzik öğretmenliği de yaptı. Kahve ve kahve kültürü ile tanışması üniversite yıllarında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldığı bir döneme rast geldi. Kahvenin hayatında çok önemli bir yer edindiğini söyleyen Orkun Üstel, “Kahve o dönem bendeki keşif halinde binlerce aroma içeren, sahnelerde çeşitli tekniklerle ve ustalıkla sergilenen, heyecanı bol yeni bir dünyaydı benim için.

Sonrasında kahve işinde olmam gerektiğine karar verdim ve müzikle alakalı herhangi bir iş icra etmeyi bıraktım. Daha sonra kahve ile alakalı eğitimlere katıldım, 2016'da baristalığa başladım, sektöre girmemin hemen ertesinde 2016'nın sonunda da yarışmalarda yarışmaya başladım. İşin mutfağına girişim de böyle gerçekleşti” diyor.

Baristalıktan başladı işin mutfağına girdi

Sektöre ilk olarak baristalık yaparak giriş yaptığını kaydeden Üstel, bu süreci “Kahve sektörüne girdiğim ilk günden itibaren kavuruculuğu da öğrenerek, işin mutfağını A’dan Z’ye icra etmek istiyordum. O dönemden Kafein Kültür’ü kurma sürecine kadar çalıştığım firmada 1,5 sene kadar üretim kavurucusu olarak çalışma şansı yakaladım. İthalat sürecine o dönem dahil olmasam da merakımdan dolayı süreci yakından izledim.

Genel olarak kahve araştırmaktan, kahve seçmekten, kahve üretmekten beni daha çok tatmin ve mutlu eden başka bir şey yoktu. Sonrasında da 2018'den itibaren meslekte ana branş olarak kavuruculuğu benimsedim” sözleriyle anlatıyor. Üstel, Kolombiya’ya yaptığı ilk iş seyahatini; “Böylece ilk defa üretimi öğrenme, üreticilerle tanışma, ‘o havayı soluma’ şansı buldum. Kahvenin nasıl yetiştiğini görmek, üreticilerle tanışmak; kahveyi seviyorsanız ve bunu meslek olarak icra ediyorsanız ufkunuzu çok fazla genişletecek bir deneyim oluyor. Özellikle seyahat sonrasında daha da net bir bakış açısı kazandım” şeklinde anlatıyor.

Kavurmahane yatırımcısını bulunca…

Üstel, 2 yıl önce kavurmahane kurmak amacıyla yatırımcı arayışına girdiğini belirterek, şöyle konuşuyor; “Aklımdaki formatı tek başına gerçekleştiremeyeceğim için yatırım ortaklığı arayışındaydım. Bu süreçte Globally şirketi ortaklarından Yiğit Koçyiğit ile tanıştık. Kendisi de bir kavurmahane kurma istiyordu.

Birlikte bir şeyler üretebileceğimize inandık ve Kafein Kültür’ü kurmak namına kolları sıvadık. Amacımız interaktif iletişime sahip, sektördeki genel kahvelerden farklı olanları araştırıp, bulup, ithal eden, çeşitli iletişim kanallarında kahve kültürüne değer katan içerikler, videolar, yazılar yayınlayan bir kavurma evi kurmaktı.

Bu sebeple markamızın ismini Kafein Kültür olarak belirledik. Kurulduğumuz günden beri e-ticaret ile sitemiz ile, kahve tedariğini sağladığımız mağaza ve kafeler aracılığı ile ürünlerimizi çeşitli içerikler eşliğinde sosyal medya, web sitesi, YouTube gibi kanallarla nitelikli kahve severlerle buluşturuyoruz.” Üstel, bir kavurmahanenin günümüz koşullarında başlangıç aşamasında 2 ila 4 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

Şampiyon kavurucu

Kahveyi sadece bir içecek değil, kendini ifade etme biçimi olarak gördüğünü dile getiren Üstel, “Kahveyle ilgili her şeyi öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyor, kahve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve geliştirmek için elimden geleni yapıyorum.

Kahve alanında uluslararası şampiyonalar, eğitimler düzenleyen, araştırmalar yayınlayan Specialty Coffee Association’nın (SCA) Türkiye şampiyonalarında Demleme Şampiyonası’nda 2 kez şampiyonluk, 1 kez 2.’lik, 1 kez 3.’lük, Kavurma Şampiyonası’nda 1 kez 3.’lük elde ettim. Şimdilerde demleme şampiyonasında hakemlik görevinde bulunuyorum” diyor.

8 yöreden 11 eşit kahve

Kafein Kültür’de nitelikli kahve seçkisinde 11 çeşit kahvebulunuyor. Seçkideki kahveler 8 farklı kahve yöresinden geliyor. Bunların arasında 2 farklı Brezilya, 3 farklı Kolombiya, Ruanda, Burundi, Peru, Meksika, Kenya ve Honduras yer alıyor.

Kahvelerimizi seçmek ve ithal etmek için Avrupalı tedarikçi olan Nordic Approach ve Sucafina Specialty ile çalıştıklarını kaydeden Üstel, “Ayrıca ilk direkt ticaretimizi gerçekleştirdiğimiz tarla olan La Palma y El Tucan’ın çatı marka ismi Equation ile çalışıyoruz. Direkt ticaretin aracılı ticaretten en büyük ve gözle görülür farkı aracı ortadan kalktığı için çiftçilere, üreticilere daha iyi bir ücret ödenebiliyor oluşu. Direkt ticaret aynı zamanda büyük şeffaflık da kazandırıyor “ diye anlatıyor.

2 yılda 9 ülkeye ihracat başarısı

Şimdilerde 2. yaşını kutlayan Kafein Kültür’ün bu kısa sürede 9 ülkeye ihracat yapar hale geldiğini gururla söyleyen Orkun Üstel, hayallerini şu sözlerle anlatıyor; “2 yaşında bir kahve markası olarak ülkemiz başta olmak üzere toplamda 9 farklı ülkeden müşteriler kazanmış, müşterilerine 60’a yakın video içeriğiyle, forumlar, bloglar, söyleşiler vasıtasıyla onlarca yazıyla, çeşitli deneysel atölyelerde bire bir iletişimle sektöre fayda sağlayan, uluslararası organizasyonlarda davetli olarak yer alan, uluslararası fuarlara katılmaya başlamış ismimizin bizim gözümüzde hakkını veren bir kavurma evi haline geldik.

Elbette özellikle yurtdışı satışlar için yeni marka olmanın getirdiği bazı handikaplar var. Orada fiziksel bir mağazanızın olmaması ya da döviz kuru farkları gibi. Bunu katıldığımız ve katılacağımız uluslararası etkinliklerle çözmeye çalışıyoruz. Yurtdışına dair yakın hedefimiz satış hacmimizi ülkemizde yaptığımız hacme yakınlaştırmak. Uzak hedef ya da hayal diyelim, yurtdışında bir kahve dükkanımız neden olmasın? Kahve tutkusu sınırları aşar”