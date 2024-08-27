Oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Atilla Tamer, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
81 yaşındaki oyuncu Cihat Tamer'in kanser hastası oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Cihat Tamer , Instagram hesabından oğlunun vefat haberini "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Cami'sinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" ifadeleriyle duyurdu.
Atilla Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.