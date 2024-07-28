Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti. Taşdemir'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun."

Pek çok Hollywood yıldızının, özellikle de aktör Nicolas Cage'in 50'den fazla filminde Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir ekranlara damda vuran Kurtlar Vadisi yapımlarında da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınmıştı.

Uğur Taşdemir kimdir?

Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat'ta doğdu. Uğur Taşdemir, Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti.

Uğur Taşdemir, 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989 yılından itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

Kariyeri:

Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etti. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer aldı.

Sinema ve Televizyon: 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. "Aci Hayat", "Halka", "Filinta" gibi popüler dizilerde yer aldı.

Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısı. 50'yi aşkın Nicolas Cage filminde seslendirme yaptı. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi verdi.

Yer aldığı yapımlar

Seslendirme

Varsayalım... (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane

Oyunculuk

Halka - 2019

Filinta - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Doktorlar (85),

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sardunya Sokağı - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Sessiz Gece - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Hırçın Menekşe - 2003

Kınalı Kar - 2002

Bir Aşk Hikâyesi - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Küçük Besleme - 1999

Çatısız Kadınlar - 1999

Hoşçakal Yarın - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Baba Evi - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Mahallenin Muhtarları - 1992

İz Peşinde - 1990