Roger Federer stil ve sporu buluşturan koleksiyon

Giyim markası Uniqlo, tenis dünyasının ünlü ismi Roger Federer'in ve tasarımcı Jonathan Anderson'un işbirliğiyle hazırlanan yeni koleksiyonunu tanıttı. Hem tenis kortunda hem de günlük hayatta rahatlıkla giyilebilecek parçalardan oluşan LifeWear adını taşıyan koleksiyon, dört Eylül tarihinde satışa sunulacak.

JW Anderson imzalı Roger Federer koleksiyonu, Roger Federer'in klasik stilini Jonathan Anderson'un modern ve renkli spor giyim yorumuyla birleştirerek tüketiciye sunuyor. Koleksiyon, dokuz farklı parçadan oluşuyor ve Uniqlo'nun yenilikçi malzemesi Dry Ex'in kullanıldığı polo tişörtler, şortlar, yanları şeritli pantolonlar, cesur renklerde kuzu yünü bisiklet yaka kazak, fermuarlı polar ceket, parka ve iki yönlü spor çantaları içeriyor. Koleksiyondaki bazı ürünler unisex olarak tasarlandı.

Uniqlo Küresel Pazarlama Başkanı Koji Yanai, yaptığı açıklamada, Roger Federer ve JW Anderson'un ortaklaşa tasarladığı koleksiyonu sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Yanai, koleksiyonun Roger Federer'in tenis kıyafetlerine getirilen yeniliklerle hem kort içinde hem de dışında nasıl kullanılabileceği konusunda özgün bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.

Jonathan Anderson ise yaptığı açıklamada, Roger Federer ile işbirliği yapma fırsatını yakaladığında büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getirdi. Federer'in tenis oyunundan çok etkilendiğini ve Federer'e saygı duyan farklı insanlara yönelik bir koleksiyon tasarlamak için uzun süre düşündüğünü söyledi. Anderson, şehir hayatında ve tenis kortunda rahatça giyilebilecek bir koleksiyon yaratmayı amaçlandığını ifade etti.

Roger Federer ise koleksiyonunun hem tenis oynamak için hem de günlük yaşamın diğer alanları için mükemmel seçenekler sunduğunu belirtti. Federer, Jonathan Anderson'ın yeteneklerini ve yaratıcılığını öven sözlerle koleksiyonun ortaya çıkmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.