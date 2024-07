Rust filmindeki "ölümlü set kazası"nda Alec Baldwin hakkındaki kasıtsız adam öldürme davası düştü

Takip Et

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında “Rust” filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı.

Yargıç Mary Marlowe Sommer önemli delillerin Baldwin ve avukatından saklandığını belirterek Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasının düşürülmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu kararın açıklanmasının ardından avukatına ve eşine sarılırken, gözyaşlarını tutamadı. Davanın reddedilmesiyle Baldwin'e gelecekte bir daha suçlama yöneltilemeyeceği belirtildi.

“Delil olarak kullanılması gereken mermiler saklandı”

Baldwin'in avukatları, Mart ayında polise verilen ve Baldwin lehine delil olarak kullanılabilecek mermileri polisin ve savcıların sakladığını belirtti. Savcılar ise söz konusu mermilerin olayla ilgili olmadığını ve film setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini belirtti.

Ancak yargıç, ne olursa olsun söz konusu kanıtın da Baldwin'in avukatıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Polis ve savcılık, savunmaya (Baldwin'in avukatına) delil olarak verilen mermileri inceleme fırsatı vermedi. Bu bilginin saklanması kasıtlı ve bilinçliydi" dedi. Mermilerle ilgili mahkemede ifade veren Savcı Kari Morrissey ise, "herhangi bir kanıt değeri olmadığı için" savunmaya bilgi verilmediğini ifade etti.

Söz konusu mermiler, 11 Temmuz Perşembe günü bir olay yeri inceleme uzmanının mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru olan Troy Teske'in olayla ilgili olabilecek mermileri Mart ayında polise verdiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Teske'in film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan ve geçtiğimiz 15 Nisan'da “kasıtsız adam öldürme” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan Hannah Gutierrez-Reed'in babasının arkadaşı olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirmişti. Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

Baldwin ile film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed geçtiğimiz aylarda “kasıtsız adam öldürmek” ile suçlanmış, Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halls'e silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.