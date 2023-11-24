Sönmez: Fırsatlar için tetikte ol, mevcudu koru

Üstelik henüz ateşin ulaşabileceği yer de henüz tam olarak kestirilebilmiş değil. Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu ve aile şirketleri uzmanı Dr. Yılmaz Sönmez’e göre, bu durum, riskler ve belirsizliklerin ana motif olduğu küresel ekonomide “dengeli yaklaşımın” önemini daha çok öne çıkartıyor.

Dr. Yılmaz Sönmez’e göre, belirsizliklerin bu kadar yüksek seyrettiği ve çok boyutlu bir nitelik kazandığı dönemde şirketlerin 3, 5 ya da 10 yıllık stratejik planlar hazırlaması imkansıza yakın bir yaklaşım. “Jeo-politik tansiyonlar, emtia ve enerji şokları, ticaret savaşları, aşırı iklim olayları ve salgınların olağanlaşması nedeniyle durağan bir piyasa öngörülmeli, hedefler ve planlar bir yılla sınırlandırılmalı ve yıl içinde esnek şekilde gözden geçirilmeli.

Ayrıca müşteri çeşitlendirmenin yanı sıra, mevcut müşteri ve pazarlarda sürdürülebilirlik büyük önem arz ediyor” diyen Dr. Sönmez, şirketlerin bu zorlu ortamda fırsatlar için tetikte olarak mevcudu koruyacak yaklaşımları sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sezgilerle değil, verilerle hareket edilmeli”

Dr. Yılmaz Sönmez'e göre şirketler bu süreçte mali disiplinlerine azami önem göstermeli ve öz-kaynak ve ucuz-alternatif borçlanma dengesini merkeze yerleştiren bir yapıyı öncelemeli.

“Denk bütçe, gelir ve giderler arasındaki dengenin sağlanmasına yardımcı olur, bu da şirketlerin durağan dönemlerde daha dirençli olmalarını sağlar. Özellikle serbest nakit akışı sağlayacak kaynakların oluşturulmasına özel önem verilmesi gerekiyor" diyen Sönmez, mali disiplinini oluşturmuş şirketlerin karşılaşabileceği potansiyel fırsatlara daha kolay odaklanabileceğinin altını çizdi.

İşletmedeki atıl giderlerin analizi ve azaltılmasının, şirketlerin kârlılığını artırabileceğini, kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabileceğini belirten Sönmez, "Özellikle KOBİ’ler ve aile şirketlerinde bu durum çok daha belirgindir. Belki de şirketinizin asıl sorunu atıl giderlerdir" dedi.

Belirsizlik kat sayısının arttığı böyle dönemlerde sezgilerin geri planda kalıp verilerin konuşması gerektiğinin altını çizen KOBİ ve aile şirketleri uzmanı Dr. Yılmaz Sönmez, bu yaklaşımın işletmenin her aşamasında egemen olması gerektiğine vurguladı. Sönmez, "Aile şirketleri liderleri sezgilerine ve yerleşik müşteri ilişkilerine çok güvenirler.

Bu saygı duyulası bir durum. Ancak dünyanın artık böyle işlemediğini de kabul etmek gerekiyor. Bu yönüyle veri odaklı analitik yaklaşım ve uzman danışmanlık, şirketlerin dışarıdan bakış açısını kazanmalarına ve yeni perspektifler keşfetmeleri için eşsiz bir bakış açısı kazandırır” açıklaması yaptı.