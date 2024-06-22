Stallone’un saatleri müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı
Hollywood’un efsanevi isimlerinden Sylvester Stallone, yüksek saatçilik markalarının nadir modellerinden oluşan kişisel koleksiyonunu New York’ta düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde satışa sundu.
Hollywood’un efsanevi isimlerinden Sylvester Stallone, Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi prestijli markalardan oluşan kişisel saat koleksiyonunu açık artırmada satışa sundu. Dünyaca ünlü aktörün ikonik aksesuarları, saat tutkunları ve koleksiyonerler için büyük bir ilgi odağı oldu.
Sylvester Stallone, son yılların en tanınmış saat koleksiyoncularından biri. 11 adet saati New York’ta düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde 6,7 milyon ABD dolarına satılmasıyla müzayededen önce tahmin edilen rakamın üzerine çıktı.
Satışın öne çıkan parçası, Oscar ödüllü oyuncunun Patek Philippe Grandmaster Chime saati oldu ve 5,4 milyon ABD dolarına satıldı. Böylece ön satış tahmini olan 2,5 milyon ABD doları ile 5 milyon ABD doları arasındaki rakamı aştı. Stallone’un koleksiyonunda yer alan saatler, sadece lüks ve prestijli markaların eserleri değil, aynı zamanda Stallone’un sinema kariyerindeki önemli anlara tanıklık eden parçalar. Özellikle Rolex ve Patek Philippe markalarına ait bazı saatlerin, Stallone’un unutulmaz filmlerinde ve kırmızı halı etkinliklerinde taktığı biliniyor.
Bu da saatlerin maddi değerinin yanı sıra manevi değerini de artırıyor. Açık artırma, büyük bir katılım ve rekabet ile gerçekleşti. Katılımcılar, Stallone’un kişisel tarzını yansıtan bu nadir parçaları koleksiyonlarına katmak için birbirleriyle yarıştı. Öne çıkan bazı saatler, tahminlerin çok üzerinde fiyatlara alıcı buldu. Stallone, açık artırma ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu saatler benim için çok özel anılar barındırıyor. Onları yeni sahipleriyle paylaşmak ve onların da bu saatlerden keyif almasını sağlamak beni mutlu ediyor” dedi.
Sylvester Stallone’un saat koleksiyonu, sadece bir açık artırma etkinliği değil, aynı zamanda hayranlarına ve koleksiyonerlere onun kişisel hayatına dair bir pencere sunan bir etkinlik oldu. Bu prestijli saatlerin yeni sahipleri, artık yalnızca zamanın değil, aynı zamanda sinema tarihinin de bir parçasına sahip olmanın gururunu yaşıyor. Açık artırmada dikkat çeken saatlerden biri olan Rolex Submariner, Stallone’un “Rambo” serisi boyunca taktığı ikonik bir model. Patek Philippe Nautilus: “Creed” filminde Stallone’un bileğinde görülen saat Audemars Piguet Royal Oak Offshore yeni sahibinin oldu.