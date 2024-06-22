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Stallone’un saatleri müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı

Hollywood’un efsanevi isimlerinden Sylvester Stallone, yüksek saatçilik markalarının nadir modellerinden oluşan kişisel koleksiyonunu New York’ta düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde satışa sundu.

Dünya Gazetesi
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Hollywood’un efsanevi isimlerinden Sylvester Stallone, Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gi­bi prestijli markalardan oluşan kişisel saat koleksiyonunu açık artırmada satışa sundu. Dün­yaca ünlü aktörün ikonik akse­suarları, saat tutkunları ve ko­leksiyonerler için büyük bir ilgi odağı oldu.

Sylvester Stallone, son yıl­ların en tanınmış saat koleksi­yoncularından biri. 11 adet saati New York’ta düzenlenen Sothe­by’s müzayedesinde 6,7 milyon ABD dolarına satılmasıyla mü­zayededen önce tahmin edilen rakamın üzerine çıktı.

Satışın öne çıkan parçası, Oscar ödül­lü oyuncunun Patek Philippe Grandmaster Chime saati oldu ve 5,4 milyon ABD dolarına sa­tıldı. Böylece ön satış tahmini olan 2,5 milyon ABD doları ile 5 milyon ABD doları arasında­ki rakamı aştı. Stallone’un ko­leksiyonunda yer alan saatler, sadece lüks ve prestijli marka­ların eserleri değil, aynı zaman­da Stallone’un sinema kariye­rindeki önemli anlara tanıklık eden parçalar. Özellikle Rolex ve Patek Philippe markalarına ait bazı saatlerin, Stallone’un unutulmaz filmlerinde ve kır­mızı halı etkinliklerinde taktığı biliniyor.

Bu da saatlerin maddi değerinin yanı sıra manevi de­ğerini de artırıyor. Açık artırma, büyük bir katılım ve rekabet ile gerçekleşti. Katılımcılar, Stal­lone’un kişisel tarzını yansıtan bu nadir parçaları koleksiyon­larına katmak için birbirleriyle yarıştı. Öne çıkan bazı saatler, tahminlerin çok üzerinde fiyat­lara alı­cı buldu. Stallone, açık artırma ile ilgili yaptı­ğı açıklamada “Bu saatler benim için çok özel anılar ba­rındırıyor. Onları yeni sahiple­riyle paylaşmak ve onların da bu saatlerden keyif almasını sağ­lamak beni mutlu ediyor” dedi.

Sylvester Stallone’un sa­at koleksiyonu, sadece bir açık artırma etkinliği değil, aynı za­manda hayranlarına ve kolek­siyonerlere onun kişisel haya­tına dair bir pencere sunan bir etkinlik oldu. Bu prestijli saat­lerin yeni sahipleri, artık yal­nızca zamanın değil, aynı za­manda sinema tarihinin de bir parçasına sahip olmanın gu­rurunu yaşıyor. Açık artırma­da dikkat çeken saatlerden biri olan Rolex Submariner, Stallo­ne’un “Rambo” serisi boyunca taktığı ikonik bir model. Patek Philippe Nautilus: “Creed” fil­minde Stallone’un bileğinde görülen saat Audemars Piguet Royal Oak Offshore yeni sahi­binin oldu.

 

 