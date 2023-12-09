“Toplumsal fayda için çarpan etkisi yapacak bir model benimsedik"
Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş “Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci aşamasında 'Birlikte İyileşiyoruz' mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik katkı sağlamayı amaçlayan projeleri destekliyoruz ”dedi.
Necmi Çelik
Borusan Holding, 2022 yılında başlattıkları Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında toplumsal iyileşme ve yeniden yapılanma odaklı projelere odaklanıyor. Bu içerikle gerçekleştirilen programa katılan projeler, deprem bölgelerinde toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlama amacı taşıyor. Başvuruların ardından seçilen projeler, bölgedeki ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir değişim yaratmayı hedefliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’e yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sorularımızı yönelttik.
Girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın çıkış noktası nedir?
2030 Grup sürdürülebilirlik hedeflerimize ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama amacıyla, ekosistemi destekleyen ve güçlendiren Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nı 2022yılında hayata geçirdik. Dünyada 5 kıtada, 60’ın üzerinde ülkeye yayılan ve 100’ün üzerinde lokasyonu bulunan yaratıcı topluluklar için iş birliğine dayalı çalışmayı teşvik eden küresel bir platformun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz programımızda, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyoruz.
Sağlanacak desteklerin çarpan etkisi yaratabileceği bir model oluşturmaya önem verdik. Sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel inovasyon ve sosyal etki/toplumsal fayda alanlarına farklı bir soluk getiren programımızda, mevcut desteklere erişimde zorlanan ekipleri, harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekliyoruz.
Yeniden inşa sürecinde katkı sağlanmak amaçlanıyor
Programın ikinci döneminde odak noktalarınız neler?
Programımızın ikinci dönemini hepimiz için özel bir yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdik. Dayanışma, birlik ve beraberlikten güç alma duygularıyla hareket ederken ikinci dönemimizde “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeleri destekliyoruz.
Programın 2. dönem odak alanları arasında; nitelikli eğitim desteği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji yer alıyor. Bu temalar doğrultusunda desteklediğimiz projeler vasıtasıyla, orta ve uzun vadede, bölge halkının yaşadığı problemlere yönelik çözümün bir parçası olmayı, deprem bölgelerinden farklı illere göç edenlerin kendi şehirlerine yeniden dönüşlerini teşvik etmeyi ve yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Kaç proje başvurdu, kaç proje seçildi?
25 Temmuz’da başvurularını açtığımız ve 27 Ağustos’ta başvuruları kapadığımız programımıza, 38 şehirden 142 başvuru geldi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, programda yer almaya hak kazanan 4 proje seçildi.
Programın projelere sağladığı faydalar nelerdir?
Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak kapasite ve proje geliştirme desteği; etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği ve görünürlük desteğinin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunuyoruz. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlıyoruz.
Bu projelerle şu an ne aşamadasınız?
Şu an proje ekipleri ile yapılan ihtiyaç analizi çalışması sonucuna göre kapasite geliştirme desteklerinin planlandığı ve Aralık ayından itibaren mentorlukların başlayacağı bir süreçteyiz. Proje ekipleri ise deprem bölgesindeki illerde gerçekleşecek projelerinin kurgusunu tamamladı ve uygulama aşamasına geçti.
Program ilerleyen yıllarda da devam edecek mi, edecekse ne gibi başlıklarla ilerleyecek?
Topluma fayda sağlamak Borusan’ın temel misyonlarından biri. Bu nedenle Borusan Sürdürülebilir Fayda Programımızı, ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri de dikkate aldığımız başlıkları içerirken bu alanlarda da programımızı gerçekleştirme planımız bulunuyor.