“Toplumsal fayda için çarpan etkisi yapacak bir model benimsedik"

Necmi Çelik

Borusan Holding, 2022 yı­lında başlattıkları Borusan Sürdürülebilir Fayda Prog­ramı kapsamında toplumsal iyi­leşme ve yeniden yapılanma odak­lı projelere odaklanıyor. Bu içerikle gerçekleştirilen programa katılan projeler, deprem bölgelerinde top­lumsal ve çevresel sorunların çözü­müne katkı sağlama amacı taşıyor. Başvuruların ardından seçilen pro­jeler, bölgedeki ihtiyaçlara yöne­lik yenilikçi çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir değişim yaratmayı hedefliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’e yap­tıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sorularımızı yönelttik.

Girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın çıkış noktası nedir?

2030 Grup sürdürülebilirlik he­deflerimize ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla­rı’na katkı sağlama amacıyla, eko­sistemi destekleyen ve güçlendi­ren Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nı 2022yılında hayata ge­çirdik. Dünyada 5 kıtada, 60’ın üze­rinde ülkeye yayılan ve 100’ün üzerinde lokasyonu bulunan ya­ratıcı topluluklar için iş birliğine dayalı çalışmayı teşvik eden küresel bir platformun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz programımız­da, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygu­lanan girişimci destek programla­rından farklı bir yaklaşım izliyoruz.

Sağlanacak desteklerin çar­pan etkisi yaratabileceği bir model oluşturmaya önem verdik. Sürdü­rülebilirlik, sosyal ve çevresel ino­vasyon ve sosyal etki/toplumsal fayda alanlarına farklı bir soluk ge­tiren programımızda, mevcut des­teklere erişimde zorlanan ekipleri, harekete geçirme potansiyeli yük­sek projeleri destekliyoruz.

Yeniden inşa sürecinde katkı sağlanmak amaçlanıyor

Programın ikinci döneminde odak noktalarınız neler?

Programımızın ikinci dönemini hepimiz için özel bir yılda, Cum­huriyetimizin 100. yılında haya­ta geçirdik. Dayanışma, birlik ve beraberlikten güç alma duygularıyla hareket ederken ikinci dönemimiz­de “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yö­nelik orta ve uzun vadede yeniden in­şa sürecine katkı sağlamayı amaçla­yan projeleri destekliyoruz.

Programın 2. dönem odak alan­ları arasında; nitelikli eğitim deste­ği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji yer alıyor. Bu tema­lar doğrultusunda desteklediğimiz projeler vasıtasıyla, orta ve uzun va­dede, bölge halkının yaşadığı prob­lemlere yönelik çözümün bir parçası olmayı, deprem bölgelerinden farklı illere göç edenlerin kendi şehirleri­ne yeniden dönüşlerini teşvik etme­yi ve yeniden inşa süre­cine katkı sağlama­yı amaçlıyoruz.

Kaç proje başvurdu, kaç proje seçildi?

25 Tem­muz’da baş­vurularını açtığımız ve 27 Ağustos’ta başvuruları kapa­dığımız programımıza, 38 şehirden 142 başvuru geldi. Jüri değerlen­dirmesi sonucunda, programda yer almaya hak kazanan 4 proje seçildi.

Programın projelere sağladığı faydalar nelerdir?

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak ka­pasite ve proje geliştirme desteği; etki modeli oluşturma desteği, eği­tim ve atölye desteği, mentor ve uz­man desteği ve görünürlük desteği­nin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunuyoruz. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Im­pact Hub İstanbul’un iletişim ağla­rına dâhil olma fırsatı da sağlıyoruz.

Bu projelerle şu an ne aşama­dasınız?

Şu an proje ekipleri ile yapılan ih­tiyaç analizi çalışması sonucuna göre kapasite geliştirme destek­lerinin planlandığı ve Aralık ayından itibaren mentorluk­ların başlayacağı bir süreçte­yiz. Proje ekipleri ise deprem bölgesindeki illerde gerçekle­şecek projelerinin kurgu­sunu tamamladı ve uygu­lama aşamasına geçti.

Program ilerleyen yıllarda da devam edecek mi, edecek­se ne gibi başlıklar­la ilerleyecek?

Topluma fayda sağ­lamak Borusan’ın te­mel misyonlarından biri. Bu nedenle Bo­rusan Sürdürülebilir Fayda Programımı­zı, ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyo­ruz. Ayrıca sürdürülebi­lir kalkınma hedefleri de dikkate aldığımız başlık­ları içerirken bu alanlar­da da programımızı ger­çekleştirme planımız bulunuyor.