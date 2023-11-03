Tözüm, Yeşilçam’ın sesi olarak hatırlanacak

Hem sesi hem de oyunlarıyla birçok karaktere hayat veren, sinema ve tiyatro oyuncusu Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral, 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkan Şoray’dan, Filiz Akın’a birçok sanatçıya dublaj yapan Tözüm, oyunculuğa ilk kez 8 yaşında İbsen’in Pergünt (Peer Gynt) piyesi ile Şehir Tiyatroları’na başladı.

Değerli sanatçı kendi hayatını şu cümlelerle açıklamıştı “1938-1983, evet 45 yılım tiyatroda geçti. Mesleğimi kendim seçmedim, meslek beni seçti, şöyle ki; Muhsin Ertuğrul, babama bir rol için küçük bir kız çocuğu aradığını söylemiş. Babam da beni elimden tutup, Tepebaşı’ndaki Dram Tiyatrosu’na Muhsin Bey’e götürmüş. Başlayış o başlayış tam 45 yıl. Babam Necdet Mahfi Ayral beni tiyatroya çalışmaya götürdüğü zaman bu işin bilincinde değildim. Peer Gynt’te-Solveige’un hayali rolü ile başladığımda küçüktüm.

Hem okuluma devam ettim hem de tiyatroya. Yıllar geçip de, tabii önce çocuk oyunlarında, sonları genç kız, genç kadın rollerini aldığım zaman bu işin bilincine vardım. Pek çok sevdim ve dört elle sarıldım işime.

Tiyatro; çalıştığım yıllar boyunca benim için en ön plandaydı. Ek iş olarak seslendirme yaptım ve hala da yapmaktayım. Sadece 8 filmde oynadım, bunlardan sonuncusu Zeki Müren’in ilk filmi olan “Beklenen Şarkı” idi. Benim yetiştiğim devirde konservatuar yoktu ve ben tiyatro dersleri görmedim.

Fakat öyle büyük tiyatro sanatçıları gördüm ki, onlar benim için hem okul hem de tiyatro dersi oldu. Çoğu ile karşılıklı olmak da şereflerin en büyüğü idi. Bu büyük ustalarla oynadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. “80 yaşıma da gelsem tiyatroyu bırakmam” derdim. ”

Rol Aldığı Oyunlar:

-Rüzgar Esince

-Ben Çalmadım

-Her Şeyden Biraz

-Memişin Rüyası

-Büyük Cemaat

-Yalancının Mumu

-Memiş İle Abdi İstanbul’da

-Bir Komiser Geldi…

-Tebeşir Dairesi

-Deli Saraylı

-Don Juan

-İhtiras Tramvayı

-Şafakta Gelen Kadın

-Hep Ve Hiç

-Eski Şarkı

-Ölü Kraliçe

-Rüya Ülkesi

-Cakomino Kendine Gel …

-Küçük Reis