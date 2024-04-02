Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Türk sinemasının gelişmesinde büyük rol oynayan Türker İnanoğlu'nun sevenleri Türker İnanoğlu kimdir, Türker İnanoğlu nereli ve kaç yaşında gibi soruları merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti.
Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer’e 9 filmde asistanlık yaptı. 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Yeşilçam’da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960 yılında kendi şirketi Erler Film’i kurdu.
Erler Film Türkiye'de halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne kadar 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.
1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1979'da Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye’de ilk kez video olayını başlattı. 1985 yılında televizyon programları hazırlamak amacıyla bir stüdyo kurdu. O dönemde Türkiye’deki tek yayın kuruluşu olan TRT’ye “Bir Başka Gece”, “Hodri Meydan”, “Gecenin Getirdikleri” gibi haber ve eğlence programları hazırladı. Daha sonra özel televizyonların Türkiye'de yayına girmesi ile Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D yayın kuruluşlarına da 10.000 saatin üzerinde program hazırladı.
1987 yılında ''İcraatın İçinden'' adlı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlık dönemlerinde de aynı programın yapımcılığını sürdürdü.
1994 yılında ATV'nin yönetim başkanlığı görevini üstlendi. Öte yandan Süper Kanal adıyla yayın yapan bir de kanal kurmuştur. Bu kanal halen Kanal D adına “Dream TV” adıyla müzik yayını yapmaktadır.
Öceki yıllarda Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak, Kadıköy Reks, Karagümrük Hakan, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman ve Bahçelievler Dedeman sinemalarının işletmeciliğini yapmıştır. Halen Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları’nın sahibidir.
2005 yılında İstanbul Maslak’ta yer alan, içinde dev sahneli 1.820 kişilik büyük bir salon, 300 kişilik bir tiyatro salonu, 5 salonlu sinemalar kompleksi, toplantı salonları, restoran, cafe-bar ve hediyelik eşya dükkanlarının yer aldığı ve müzikaller, gösteriler, konserler, kongre, lansman, konferansların düzenlendiği “TİM” – Türker İnanoğlu Maslak Show Center’ı Türkiye’ye kazandırmıştır.
Türker İnanoğlu, filmcilikle ilgili meslek birlikleri, dernekler ve İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerinde uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. 1960’lı yıllarda Filmciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğiyle başlayan dernekçilik faaliyetlerini, 1973 yılında 8 arkadaşı ile birlikte kurduğu Türk Filmciler Derneği’nde sürdürdü. Fakat dernek 1980 yılında, kapatıldı.
Bunun üzerinde 1982 yılında FİYAP - Film Yapımcıları Derneği’ni kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı. Daha sonra devletin öncülüğünde kurulan SE-SAM’ın kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Halen SE-SAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin onursal başkanıdır.
Türker İnanoğlu 1997 yılında ''TÜRVAK'' - Türker İnanoğlu Sinema Vakfı’nı kurarak yapımcılığını üstlendiği tüm filmleri ve hakları kendisinde olan TV programlarını bu vakfa devretmiştir. Vakıf, ihtiyaç sahibi sinema çalışanları ve onların ailelerine maddi yardımda bulunmakta, üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.
Türker İnanoğlu, ayrıca 16 derslikli bir ilköğretim okulu ile sinema - televizyon konusunda eğitim veren TÜRVAK - Sinema Televizyon Eğitim Merkezi’ni kurmuştur. TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi’ni de İnanoğlu kurmuştur.
Türker İnanoğlu’nun hayatı, Giovanni Scoglamillo’nun kaleminden yayınlanan ''Bay Sinema'' adlı kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır. 2011 yılında Yeşilçam Onur Ödülü'nü almıştır.
Özel hayatı
Türker İnanoğlu, 1964 yılında oyuncu Filiz Akın ile evlendi, 1974'de boşandı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1975 yılında halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızları oldu.
Yönettiği filmler
1959-Senden Ayrı Yaşayamam (Önder Somer - Aysel Tanju)
1960-Küçük Kahraman (Baki Tamer - Cavidan Dora - Atilla Engin)
1960-Köyde Bir Kız Sevdim (Baki Tamer - Türkan Şoray)
1960-İçimizden Biri (Turan Seyfioğlu - Cavidan Dora - Kenan Pars)
1960-Cambaz Kızın Aşkı (Sabina - Efkan Efekan - Turgut Özatay)
1961-Doğmadan Ölenler (Gülistan Güzey - Turgut Özatay)
1961-Hancı (Gülistan Güzey - Turgut Özatay - Cavidan Dora - Aysel Tanju)
1962-Kiralık Koca (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Öztürk Serengil)
1962-Kanun Kanundur (Lale Oraloğlu - Hayati Hamzaoğlu - Neşe Yulaç - Nebahat Çehre - Öztürk Serengil)
1962-Belki Bir Sabah Geleceksin (Muhterem Nur - Işın Kaan - Kenan Pars)
1962-Küçük Beyefendi (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Kenan Pars - Aysel Tanju)
1962-Kalp Yarası (Kenan Pars - Gönül Beyhan - Suna Selen)
1962-Çöpçatan (Eşref Kolçak - Parla Şenol - Fatma Girik - Suphi Kaner - Öztürk Serengil)
1963-Yolcu (Muhterem Nur - Turgut Özatay - Yılmaz Duru - Aysel Tanju)
1963-Kadın Berberi (Filiz Akın - Ayhan Işık - Öztürk Serengil)
1963-Bulunmaz Uşak (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Suphi Kaner - Aysel Tanju)
1963-Bahriyeli Ahmet ( Ayhan Işık - Parla Şenol - Semra Sar - Suphi Kaner - Aysel Tanju)
1964-Beyoğlu Piliçleri (Filiz Akın - Eşref Kolçak - Yılmaz Duru - Sevda Ferdağ)
1964-Bekarlık Sultanlıktır (Filiz Akın - Yılmaz Duru)
1964-Yankesici Kız (Filiz Akın - Orhan Günşiray - Cüneyt Arkın)
1964-Mirasyedi (Filiz Akın - Ahmet Sezgin)
1964-Meyhaneci (Filiz Akın - Tamer Yiğit - Turgut Özatay)
1965-Zennube (Sevim Çağlayan - Tamer Yiğit - Çolpan İlhan)
1965-Yankesici Kızın Aşkı (Filiz Akın - Sadri Alışık - Çolpan İlhan)
1965-Tamirci Parçası (Filiz Akın - Ayhan Işık - Çolpan İlhan)
1965-Babasına Bak Oğlunu Al (Filiz Akın - Öztürk Serengil - Vahi Öz)
1966-Ölmek Mi Yaşamak Mı (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Önder Somer)
1966-İntikam Uğruna (Cüneyt Arkın - Selda Alkor - Önder Somer)
1966-Efkarlıyım Abiler (Filiz Akın - Sadri Alışık)
1966-Beyoğlu Esrarı (İzzet Günay - Selma Güneri - Öztürk Serengil)
1966-Bar Kızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Turgut Özatay - Cahit Irgat)
1966-Aşk Mücadelesi (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Turgut Özatay - Cahit Irgat)
1966-Ağlama Değmez Hayat (Sadri Alışık - Mine Mutlu - Önder Somer)
1966-Affedilmeyen (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Gürel Ünlüsoy)
1966-Vur Emri (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay)
1966-Suçsuz Firari (Cüneyt Arkın - Sema Özcan - Nilüfer Koçyiğit - Öztürk Serengil)
1966-Satılık Kalp (Belgin Doruk - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay)
1966-Milyonerin Kızı (Leyla Tunca - Tamer Yiğit - Muzaffer Tema - Öztürk Serengil)
1966-Kolejli Kızın Aşkı (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay - Çolpan İlhan)
1966-Kaderin Cilvesi (Filiz Akın - Sadri Alışık - Yusuf Sezgin - Muzaffer Tema - Çolpan İlhan)
1966-İdam Mahkumu (Ayhan Işık - Gönül Yazar - Turgut Özatay - Çolpan İlhan - Sissi Uruguan)
1967-Kardeş Kavgası (Hülya Koçyiğit - İzzet Günay - Yusuf Sezgin - Sevda Ferdağ)
1967-Kader Bağı (Kartal Tibet - Semiramis Pekkan - Muzaffer Tema)
1967-Evlat Uğruna (Ekrem Bora - Selda Alkor - Selma Güneri - Muzaffer Tema)
1967-Ayrılık Saati (Filiz Akın - İzzet Günay - Önder Somer)
1967-Ağır Suç (Sadri Alışık - Sevda Ferdağ - Yusuf Sezgin - Çolpan İlhan)
1967-Zehirli Hayat (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer - Çolpan İlhan)
1967-Ringo Kazım (Sadri Alışık - Selma Güneri - Vahi Öz)
1967-Paşa Kızı (Filiz Akın - Kartal Tibet - Gülbin Eray - Önder Somer)
1967-Parmaklıklar Arkasında (Hülya Koçyiğit - Kartal Tibet - Tanju Gürsu)
1967-Osmanlı Kabadayısı (Kartal Tibet - Selda Alkor - Turgut Özatay)
1967-Namus Borcu (Cüneyt Arkın - Zeynep Aksu - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)
1968-İstanbul Tatili (Filiz Akın - Kartal Tibet - Yılmaz Köksal)
1968-Hırsız Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - İreç Baran)
1968-Benim De Kalbim Var (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Serpil Örümcer)
1968-Bekar Odası (Filiz Akın - Sadri Alışık - Vahi Öz - Feri Cansel)
1968-Aşka Tövbe (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Semiramis Pekkan - Feri Cansel)
1968-Arkadaşımın Aşkısın (Filiz Akın - İzzet Günay - Ekrem Bora)
1968-Tahran Macerası (Kartal Tibet - Fürüzan - Mine Mutlu - Cihangir Gaffari)
1968-Silahlı Paşazade (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay - Feri Cansel)
1968-Pranga Mahkumu (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer)
1969-Son Mektup (Filiz Akın - Ediz Hun - Yusuf Sezgin)
1969-Sabah Yıldızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Önder Somer)
1969-Lekeli Melek (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Cahit Irgat)
1969-Hüzünlü Aşk (Filiz Akın - Engin Çağlar - Ekrem Bora)
1969-Hayat Kavgası (Cüneyt Arkın - Sezer Güvenirgil - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Önder Somer - Feri Cansel)
1969-Hancı (Sadri Alışık - Figen Say - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Yusuf Sezgin - Ülkü Özen)
1969-Efkarlı Sosyetede (Filiz Akın - Sadri Alışık)
1969-Cilveli Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Feri Cansel)
1970-Dağlar Şahini (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)
1970-Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Cüneyt Arkın)
1970-Yumurcak (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Kartal Tibet)
1970-Yarım Kalan Saadet (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Zuhal Aktan - Önder Somer)
1970-Söz Müdafaanın (Hülya Koçyiğit - Ediz Hun)
1970-İşportacı Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Hümayun Tebrizyan - Cihangir Gaffari)
1970-Fadime (Filiz Akın - Kartal Tibet - Cihangir Gaffari)
1971-Yumurcak'ın Tatlı Rüyaları (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Ediz Hun)
1971-Güzel Şöför (Filiz Akın - Alp Aslan Emir - Hümayun Tebrizyan)
1971-Fadime Cambazhane Gülü (Filiz Akın - Ediz Hun)
1971-Deli Murat (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Önder Somer)
1972-Ayrılık (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)
1974-Soyguncular (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)
1977-Bizim Kız (Tarık Akan - Gülşen Bubikoğlu - Öztürk Serengil)
1987-Hafız Yusuf Efendi (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Sümer Tilmaç - Fulden Uras)
1987-Gönülden Gönüle (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Haluk Kurdoğlu - Fulden Uras)
Diziler
1993 - Sevginin Gücü
1993 - Cümbüş Sokak
1993-1994 - Haşlama Taşlama
1994 - Zirvedekiler
1994-1995 - Yaseminname
1995-2003 - Çiçek Taksi
1996 - Sarah ile Musa
1996 - Köşekapmaca
1996 - Kaldırım Çiçeği
1996-2001 - Tatlı Kaçıklar
1997-2003 - Böyle Mi Olacaktı
1998 - Sibel
1998 - Affet Bizi Hocam
1998 - İkinci Bahar
1999-2000 - Zehirli Çiçek
2000 - Parça Pinçik
2001 - Bizim Otel
2002 - Anne Babamla Evlensene
2002 - Yapayalnız
2002 - Hastayım Doktor
2003 - Seni Yaşatacağım
2003-2005 - Gurbet Kadını
2004-2007 - Cennet Mahallesi
2004-2007 - Yabancı Damat
2005 - Ölümüne Sevdalar
2006-2011 - Arka Sokaklar
2008-2011 - Akasya Durağı
2009-2011 - Aşk Bir Hayal
2010 - Umut Yolcuları
2011 - Yıllar Sonra
2012 - Alev Alev
2013 - Bizim Okul
Komedi programları
1994 - Cümbüşiye
1994-1995 - Müjdat Gezen Şov
1995 - Bir Demet Kahkaha
1995 - Rüstemin Gazinosu
1996 - Yaseminname
1997 - Cümbüş Sokak
1998 - Bir Demet Yerli Film
1998 - Zart 1
2000 - Müjdat Gezen Talk-Show
2000 - Müjdat Gezen Şov
2001 - Şen Kahkahalar
2002 - Telekolik
Müzik-Eğlence programları
1990-1995 - Bir Başka Gece
1991-1992 - Gecenin Konukları
1992 - Anılar
1993 - Turkısh Pop
1993-1994 - Karambol
1993-1994 - Vur Patlasın Çal Oynasın
1993-1994 - Felekten Bir Gece
1993-1994 - İşte Müzik İşte Eğlence
1994 - Hülya Zaman İçinde
1994 - Eski Tas Eski Hamam
1994 - Yıldızlar Geçidi
1994 - Süper Çocuklar
1994 - Şimdi Bu Program Çok Moda
1994-1995 - Eğlen Coş İşte Kiboş
1994-1995 - Haydi Eğlenceye
1994-1995 - Kadınlar Matinesi
1994-1995 - Huysuz Virjin Show
1994-1996 - Şaka Yaptık
1994-1997 - Pop Klip
1995 - Süper Eğlence
1995 - Bir Nükhet Duru Gecesi
1995 - Neşe-i Muhabbet
1995 - Unutulmayan Sesler Unutulmayan Şarkılar
1995-1996 - Adnan'ın Yeri
1995-1996 - Kolaysa Sen De Gel
1996 - Gece Sefası
1996 - Sarışının Adı Esmerin Tadı
1996 - Hem Nalına Hem Mıhına
1996 - Bu Yarış Başka Yarış
1996-1997 - Pür Neşe Pür Eğlence
1997 - Meltem Cumbul Show
1997 - Şaka Yaptık
1997 - Çalsın Sazlar
1997 - Dünden Bugüne
1998 - Şakadan Şakaya
1998-2001 - Süper On
2002 - Bir Başka Gece
Magazin programları
1994-1995 - Manşet
1995-1997 - Magazin
1998 - Istanbul Köşe Bucak
1998 - Istanbul Adım Adım
1999 - Ajanda
Haber programları
1989-1991 - Hodri Meydan
1990-1991 - İşte Hayatımız
1992 - Söz Meclisten İçeri
1994-1997 - Polis İmdat
1995 - Soluk Soluğa
1995 - Kent Sokakları
1995 - Acil Servis
1996-1997 - Ahmet Vardar Soruyor
1997 - Kayıp Aranıyor
1997 - Adliye Koridorları