Türkiye Down Sendromu Derneği ve KFC Türkiye’den ortak proje

Down sendromlu bireyleri kendi ayaklarının üzerinde durmalarına teşvik etmek ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerine dair bilinci artırmak amacıyla İstanbul’da seçili KFC restoranlarında projenin pilot uygulaması yapıldı. Çalışmanın ilk sekiz ayında yedi Down sendromlu birey iş hayatındaki yerlerini aldı. Proje kapsamında bu sayının artması ve 2023 yılı sonuna kadar en az 15 çalışana ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği ve İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, Down sendromlu bireylerin karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlayan, “Bi’ İşim Var” projesini hayata geçirdi.

“Bi’ İşim Var” projesi, Down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımlarını desteklerken bağımsızlık ve çeşitlilik kültürlerinin de yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 2022 yılı eylül ayında İstanbul’da seçili KFC restoranlarında projenin pilot uygulaması hayata geçirilerek çalışmanın ilk sekiz ayında yedi Down sendromlu birey iş hayatındaki yerlerini aldı.

Proje kapsamında bu sayının artması ve 2023 yılı sonuna kadar en az 15 çalışana ulaşması hedefleniyor. “Bi’ İşim Var” projesi kapsamında dernek tarafından eğitilen ve iş görüşmelerine hazırlanan Down sendromlu bireyler, KFC’nin her çalışan adayına uyguladığı çok aşamalı işe alım mülakatlarına tabi tutuluyor. Yetenek değerlendirmelerinden sonra yetkinliklerine uygun olacak görevlerde çalışmaya başladıklarında öncelikle Down Türkiye iş koçlarıyla birlikte kapsamlı bir oryantasyon eğitimi alıyorlar.

Restoran seçiminden adayların yetkinliklerine kadar birçok kriterin değerlendirildiği programda, ilgili restoran ve kurum çalışanlarına da Down sendromlu bireylerle çalışma ve iletişim konusunda eğitimler veriliyor. Yapılan iş birliğinin Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamaları için çok kıymetli bir çalışma olduğunu söyleyen Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin; “Şu ana kadar Türkiye'nin 17 şehrinde 131 Down sendromlu bireyi farklı firmalarda işe yerleştirdik.

KFC Türkiye ile iş birliğimiz sonucunda istihdam edilen Down sendromlu birey sayısı hızla artıyor. İstihdam +1 Programımız Down sendromlu bireylerin öz güvenlerini geliştiren ve bağımsız yaşama adım atmalarını sağlayan çok önemli bir program.

Çalışma hayatına katılım hem Down sendromlu bireylerin toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırır hem de gerek birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarında gerekse de iletişimde oldukları tüm insanlarda anlamlı bir farkındalık oluşturur.

Dernek olarak temel amaçlarımızdan biri topluma Down sendromlu bireyler hakkındaki önyargılarını sorgulatarak, evrensel değerler çerçevesinde katılım haklarının öne çıkmasını desteklemek ve ayrımcılığın son bulmasını sağlamak. İstihdam +1 Programımız etkin ve sistemli uygulamaları ile toplumdaki engellilik algısının kırılmasına hizmet etmektedir. Down sendromlu bireyler çalışarak ve üreterek topluma kattıkları değer dışında bireysel olarak da sorumluluk alma, bağımsızlık, zaman yönetimi ve özgüven gibi yetkinliklerini geliştiriyor.

İşverenler de çalışanlarıyla olan iletişimlerinin her aşamasında nitelikli danışmanlık alabileceklerini bilmelerinin güvencesiyle bu iş birliğine güvenle başlayabiliyorlar. Bizim için çok kıymetli olan bu iş birliğinde ilk andan beri gösterdikleri heyecan ve katkılarından dolayı Sayın Feliks Boynuinceoğlu’na, Sayın Emine Öztürk’e ve tüm KFC çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye Down Sendromu Derneği ile böylesine değerli bir projede bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ileten KFC Türkiye CEO’su Feliks Boynuinceoğlu; “KFC Türkiye olarak toplumda çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik değerlerini yaşatmak için uzun zamandır üzerinde çalıştığımız “Bi’ İşim Var” projesini hayata geçirerek Eylül ayından bu yana Down sendromlu bireyleri restoranlarımızda istihdam etmeye başladık.

Çalışanlarımızı yeteneklerinin farkına varmaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve fark yaratmaları için daima teşvik eden bir marka olarak bu projemiz kapsamında Down sendromlu çalışanlarımızı da kendi değerinin farkına varmaları konusunda destekliyoruz.

İstanbul’da bir çalışanla başladığımız projemizi sekiz ay gibi bir sürede yedi çalışana çıkardık. Bu süre zarfında hem Down sendromlu çalışanlarımızdan hem de çalışma arkadaşlarından ekip ile uyumlarının çok iyi olduğu, çalışmaktan mutlu oldukları ve işlerini çok sevdiklerine dair pozitif geri dönüşler aldık.

Diğer yandan çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkelerimiz ışığında Eylül 2022’de başlattığımız projemiz ile bugüne kadar yedi restoranımızda istihdam farkındalığı yaratmayı başardık. Bu adımlarımız sonucunda restoranlarımızla uluslararası geçerliliği olan ve 2014’ten beri Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan “Valueable” (Değerli Bir Ağ) unvanını almaya hak kazandık.

Şimdiye kadar projenin bu kadar güzel ilerlediğini ve bu derece önemli uluslararası bir unvanla taçlandığını görmek mutluluk verici. Uzun vadede ise hedefimiz, projeyi başta Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde diğer restoranlarımıza da yayarak daha çok Down sendromlu bireyin iş hayatına katılmasına destek olmak.

Türkiye Down Sendromu Derneği’ne ve Sayın Gün Bilgin’e de bu kıymetli projeyi hayata geçirmemize vesile oldukları için minnettarız. Sektörümüzde öncü olduğumuz sosyal fayda odaklı projemizle diğer hızlı servis restoranlarına da örnek olmayı ve İş Koçu Destekli İstihdam uygulamasının yaygınlaşmasını diliyorum” dedi