Ümit Erdim paylaştı: İşte Akşener'in son fotoğrafı

Oyuncu Ümit Erdim, kızı Ses Erdim ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı.

Hem komşusu hem de hemşehrisi Akşener'in fotoğrafını paylaşan Erdim, paylaşımının altına "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı" ifadelerini ekledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i Beştepe'de kabul etmişti. Bu görüşmede çekilen fotoğrafta Akşener'in yeni imajı dikkat çekmişti. Erdoğan-Akşener buluşması siyasette tartışmaları da beraberinde getirmişti.