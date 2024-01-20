Varol Yaşaroğlu: Devler Uyandı ile sınırları zorluyoruz

Günay DEMİRBAĞ

Devler Uyandı ile şubat ayında sinemaseverlerle buluşacak olan Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu DÜNYA okurlarıyla, projenin detaylarını paylaştı. Yaşaroğlu, her filmde izleyici beğenisini daha da arttırmanın sorumluluğunu hissettiğini belirterek, Kral Şakir'in sadece çocukları değil, tüm aileyi eğlendiren güçlü mizaha sahip olmasının altını çizdi. Devler Uyandı'nın konusu ve mesajları ile ilgili merak edilen sorulara cevap veren Yaşaroğlu, aynı zamanda projenin detaylarını, filmdeki farklılıkları anlattı. Gelecek projelerinde Manga ve Anime dünyalarını hedefleyen Kral Şakir'in yeni macerası sadece sinemalarda vizyona girecek.

Devler Uyandı çizgi filmi hangi yaş gruplarına hitap ediyor ve izleyici kitlesini göz önüne aldığınızda nelere dikkat ettiniz?

Genel olarak Kral Şakir'in ana hedef kitlesi 5-12 yaş ama izleyici istatistiklerine baktığımızda bu yaş sınırları içinde kalmadığımız çok açık görünüyor. Çünkü Kral Şakir çocukların ebeveynleri ile birlikte kahkahalarla eğlenip izleyebildiği güçlü bir mizaha ve içeriğe sahip. Animasyon filmler vizyona girdiğinde genel olarak ebeveynler çocuklarını sinema salonlarına bırakıp kendileri avm'lerde alışveriş yapıyorlar ya da kafelere gidiyorlar. Ama bizim filmlerimizde tüm aile filmi izlemek için sinema salonlarına birlikte giriyor. Bunun en büyük nedeni sunduğumuz kaliteli mizah ve çocukların zekâsını küçümsemeyen kaliteli senaryolar. Biz "çocuğa değin" filmler yapmıyoruz. Onların ve yetişkinlerin zekâsına hitap edecek kalitede filmler yapıyoruz. Her seferinde izleyicinin beğeni düzeyini daha da arttırmanın sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Toplumumuza bu anlamda da bir katkıda bulunduğumuzu bilmek bizim için çok önemli bir mutluluk kaynağı.

Tüm filmlerin ana mesajı gerçek sevgi

Kral Şakir, Devler Uyanıyor filmin de hangi görevi üstleniyor, projede iletmek istediğiniz belirli bir mesaj var mı?

Filmin konusu kısaca şöyle: Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zekâ ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirmiştir. Şakir ve ailesi de bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık beslemektedir. Fakat Şirket’in sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir’in babaannesi olan arkeolog Seniha'nın önderliğinde keşif gezileri düzenlemiş ve tarihler öncesine ait bir taşı ortaya çıkarmıştır. Bu taşın içine hapsolmuş, kötü savaşçı ise, yüzyıllardır kilitli kaldığı bu taştan dışarı çıkar ve Harun’un içine girer. Harun, yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek üzere harekete geçirir. Şakir ve ailesi ise, Nemrut dağındaki heykel başlarının gizemi ile hem kayıp olan babaanne Seniha'yı bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaşçıdan korumaya çalışacaklardır. Tüm filmlerimizin temel ana mesajı başka bir şeyle ikame edilemeyecek "Gerçek sevgi". Kral Şakir ve ailesi karşılaştıkları zorlukları, tüm insanlığı birbirine bağlayan ama günümüzde oldukça zor kavranan bu gerçek ile aşmaktadırlar. Bu anlamda filmimiz "Yapay Zeka" ile harekete geçen aletleri kullanarak, hayatımıza gerçek sevgi yerine araçsallaştırılmayı koyduğumuzda oluşabilecek büyük tehlikeyi işaret etmektedir. Ayrıca Kültürel miraslarımızdan Nemrut dağındaki heykel başlarının filmin başrollerinde olması ile çocuklarımıza ve ailelerine topraklarımızdaki kültürel zenginliklerin hikâyelerini heyecan dolu bir macera ile ulaştırmış oluyoruz. Kral Şakir, dünyaya da açıldığından bir kültür elçisi olarak, filmimizdeki evrensel ve kültürel mesajlarımızın dünyaya yayılmasını da sağlayacaktır. Filmimiz eş zamanlı olarak Avrupa’da da Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere'de gösterilecek.

“Şu ana kadar en yüksek bütçeli filmimiz”

Her yeni filmimizde bütçelerimiz, tekniğimizi ve görselliğimizi daha da zenginleştirmek için katlanarak artıyor. Bu film şu ana kadarki en yüksek bütçeli filmimiz. Bütçe konusunda bir fikir vermek açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Filmimizin bütçesi, yurtdışında üretilen animasyon filmlerin bütçelerine en yakın, ama yurt içinde üretilen yerli filmlerin ise katbekat üzerinde bir bütçeye sahip.

Diğer filmlerinden farklı olan yönleri nelerdir? Çocuklar yeni bir karakter ile karşılaşacaklar mı?

Aslında her filmimizde izleyiciyi farklı dünyalara götürmek istiyoruz. Bu da senaryolarımıza renklilik katıyor. Dünya gündemini ve değişen trendlerin üzerimizdeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Mesela bu filmimizin merkezine oturan "Yapay Zeka", hem dünya hem de ülkemizi yakından ilgilendiren çok önemli bir gündeme sahip. Filmimizde elektronik cihazları mobil hale getirip, yapay zeka ile hareket ettirebildikleri sistemi geliştiren Harun karakteri, size dünyada büyük inovasyonları gerçekleştiren bir ismi hatırlatacak. Siyah kazağı ile yepyeni inovasyon ürünlerini büyük bir coşkuyla tanıtan ve siyah kazağı/ yuvarlak gözlükleri ile hafızalarımıza kazınmış bu kişiye yaptığımız gönderme tatlı tebessümlerinizde hayat bulacak.

Sadece sinemalarda vizyona giriyor

Devler Uyandı, Kral Şakir’in kaçıncı filmi ve projenin başlangıç noktası, konusu, tekniği nasıl oluştu?

Daha önceki filmlerden farklılıkları var mı? "Kral Şakir- Oyun zamanı" ve "Kral Şakir- Korsanlar Diyarı" sinemada vizyona giren filmlerimiz. "Kral Şakir- Mikrop Avcıları", "Kral Şakir- Cumburlop" ve "Kral Şakir- Geri Dönüşüm" filmlerimiz pandemi zamanı dijital platformlar için ürettiğimiz filmler. "Kral Şakir- Devler Uyandı" filmimiz sadece sinemada vizyona girecek. 3. filmimiz ama toplam sayısı bakımından bakacak olursak 6. filmimiz.

Gerçek sanılan mekânlar 3D ile yapıldı

Kral Şakir filmlerimizin en büyük özelliği, bir yandan çok eğlendirirken çok güçlü sosyal mesajlar da vermesi. Bundan hareketle, tüm dünyayı şimdiden derinden etkilemeye başlayan "Yapay Zeka" devrimi ve Nemrut dağındaki kültürel zenginliklerimiz filmimizin çıkış noktasını oluşturdu. Teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmakla, Nemrut dağının tepesinde sadece kartpostallarda gördüğümüz ama onlara yakından bakmamızı hak eden heykel başlarının macera dolu hikâyesini birleştirmek bizi fazlasıyla heyecanlandırdı ve hemen filmin hazırlıkları için kolları sıvadık. Yeni teknolojileri ve yenilikleri çok yakından takip ettiğimiz için her yaptığımız yeni film görsel teknik açısından çok daha ileri durumda oluyor. "Kral ŞakirDevler Uyandı" filmi bu güne kadar yaptığımız uzun metraj filmleri arasında görsel kalitesi ve tekniği açısından en güçlü filmimiz. Filmimizin teaser fragmanını izleyenler, filmi gerçek mekânlarda çektiğimizi zannetmiş. Oysa tüm mekânlar 3D animasyonumuzun bir parçası. Bu filmimizin görsel kalitesinin ne denli yüksek olduğunun çok önemli bir göstergesi. Ayrıca bu filmimizde diğer filmlerimizden çok daha fazla kalabalık karakter sahneleri ve inanılmaz aksiyon sahneleri var. Hareketli kameralarla sanki filmin içerisinde gibi hissetmenizi sağlayan çok değişik aksiyon sahneleri da gerçekleştirdik. Filmimiz komedi anlayışı ve müzikleri açısından diğer filmlerimizden ayrışmıyor: Bu filmde öncekiler gibi çok komik ve etkileyici; ayrıca sinema salonlarında dans etme isteği uyandıran muhteşem şarkılar/ müziklerle ile dolu.

Çizgi filmin vizyona girmesi ile birlikte ilerleyecek farklı tanıtım çalışmaları olacak mı?

Filmimizin tanıtımında yine outdoor, tv, dijital, sinema, basın vs. mecraları etkin olarak kullanılacak. Ayrıca Kral Şakir çocuk ve aile kategorisinde Türkiye'nin en büyük lisans markalarından birisi olduğu için lisansiyelerimizle yapacağımız ortak tanıtım çalışmalarında, lisanslı ürünlerimiz ile filmimiz arasında güçlü bağlar kurularak entegrasyonlar gerçekleştirilecek. Dünyada lisanslı bir çizgi karakterin sinema filminin hasılat başarısı, o karakterin lisanslı ürünlerinin satış hacminde yaratacağı büyümeyi tetiklemektedir. Aynı zamanda lisansiyelerin filmin tanıtımına yapacağı etki de filmin hasılat başarısını ivmelendirmektedir. Yani başarı iki yönlü tetiklenmektedir. "Kral ŞakirDevler Uyandı" filmimiz için bu duruma hizmet eden büyük bir proje oluşturuldu. Bu dev projeyi filmimizin vizyona giriş tarihinin yaklaştığı şu günlerde lisansiyemiz Karaca Home gerçekleştirecek. Matara, kupa, beslenme çantası, tabak gibi Kral Şakir lisanslı ürünlerine, nevresim takımı, battaniye, panço gibi yeni birçok Kral Şakir lisanslı ürün ekleyen Karaca Home, sosyal medya, sinema için yapacağı reklam filmleri ve outdoor, mağaza vitrin tanıtımları ile "Kral Şakir- Devler Uyandı" filmimizin ismine yaraşır bir şekilde dev bir projeye imza atacak. Karaca Home'un Kral Şakir lisanslı ürünleri için yapacağı büyük kampanya ile filmimizin gişe hedefinin karşılıklı dev bir kartopu etkisi yaratarak, büyük bir sinerjisi oluşturması hedefleniyor

Yeni film Manga ve anime dünyasından olacak

Kral Şakir çok çalışkan bir karakter, film dışında da sürekli aktiviteler ve projeler üretiyor. Filminin vizyona girmesinden sonraki çalışmaları neler olacak?

Bundan sonraki Kral Şakir sinema filmi için hemen kolları sıvadık bile. Karakterlerimizin Manga ve Anime dünyalarına da girdiği çok heyecan verici bir film daha gelecek. Bir yandan da Kral Şakir karakterlerinin gerçek oyuncular ve gerçek dünya ile buluştuğu başka bir "Liveaction" sinema filmi sürprizimiz de yolda.