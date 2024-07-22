Yaşlanmayı geciktiren shea yağı ile genç ve canlı bir görünüm

Shea yağı, cildi nemlendirirken aynı zamanda yumuşatıcı etki gösteriyor. Ciltteki kuru alanları hedef alarak yoğun nem sağlıyor ve cildin daha sağlıklı, parlak bir görünüme kavuşmasını destekliyor. Antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor.

Shea yağı içeren The Bath Factory peeling serisi; Gold Aura, Sweet Vanilya, Strawberry Passion ve Banana Split seçenekleri ile duşta tüm kokuların ferahlatıcı etkisini yaşatıyor. Bu sayede eşsiz bir banyo deneyimi yaşayarak hem cildin ihtiyacı olan bakımı sağlamak hem de bunu yaparken günü daha pozitif ve enerjik tamamlamak mümkün oluyor.

The Bath Factory peeling sayesinde gün boyu vücudu sarıp sarmayan rahatlatıcı kokunun keyfini çıkarırken, ciltteki kuruluğu ve pullanmayı azaltıp, cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesi sağlanabiliyor.