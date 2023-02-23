Yuva kurmak isteyen fakat maddi sıkıntı yaşayanlar, müjde! Devlet nakdî destek veriyor

Evlenip yuva kurmak birçok kişinin hayali. Bu düşü gerçekleştirmek isteyen çiftlerin maddi olarak hazırlıklı olması gerekir. Parasal anlamda sıkıntı yaşanması durumunda ise nikâh tarihi ertelenebiliyor. Eğer siz de ekonomik sıkıntılar nedeniyle evliliği erteliyorsanız endişelenmeyin. Devletin evlenecek kişilere sunduğu çeyiz parası yardımcınız olabilir! İşte çeyiz parasıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

Çeyiz Parası Nedir?

Halk arasında devlet evlilik yardımı ya da çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat etmiş ve ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına verilen bir nakdî yardımdır. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak alabiliyor.

Çeyiz Parasını Kimler Alabilir? Gerekli Şartlar Nelerdir?

Devletin evlenecek kişilere vereceği bu destekten yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar:

- Anne veya babasını kaybedip yetim maaşı alan ve evlilik yapan kadınlar, bir kereye mahsus olmak şartıyla çeyiz parası alabilir. Yani her evlilik için tekrar tekrar çeyiz parası alınamaz.

- Erkeklerin ise böyle bir hakkı bulunmaz.

- Ayrıca sigortalı çalışan kadınlar, ölüm aylığı veya geliri alamadığı için çeyiz parası uygulamasından da faydalanamaz.

- Çeyiz desteğinin ödenmesi için hak sahibi kişinin bir talep belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekir.

- Evlenme tarihi nüfus kütüğünde güncellenmemişse dilekçeyle birlikte evlilik cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekir.

Devletin Evlenecek Kişilere Verilen Çeyiz Desteği Nasıl Hesaplanır?

Evlilik parası hesaplamasının nasıl yapılacağı da çiftler tarafından oldukça merak ediliyor. Çeyiz desteği, hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Son alınan aylık 12 ya da 24 ile çarpılarak toplam destek miktarı belirleniyor.

• Eğer yetim aylığı emekli sandığından alınıyorsa aylık maaşın 12 katı kadar çeyiz parası alınır.

• SSK veya Bağkur sigorta kolu aracılığıyla yetim aylığı alınıyorsa da maaşın 24 katı kadar çeyiz parasından yararlanılır.