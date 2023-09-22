Z kuşağı artık bankacılık sektörünü cazip bulmuyor

Uluslararası danışmanlık şirketi EY’ın (Ernst & Young) güncel yayınına göre küresel bankacılık sektöründe gelecekteki yeteneklere duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Z kuşağının çeşitli nedenlerle, bankacılık alanında kariyer yapmayı eskisi kadar cazip bulmadığının ifade edildiği yayında, bankacılığı gelecek nesiller için tercih edilen bir sektör haline getirmek için bazı söylemlerin değiştirilmesi ve yenilikler yapılması gerektiği vurgulanıyor.

“Kadınlar yetersiz temsil ediliyor”

Bankaların Z kuşağının ilgisini 6 başlık altında toplanan fırsatlarla çekebileceğinin ifade edildiği rapora göre; öncelikle çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle radikal değişiklikler yapılması gerekiyor. Rapor, özellikle kazanç potansiyelinin en yüksek olabileceği liderlik rollerinde, sermaye piyasalarında ve özel bankacılıkta kadınların yetersiz temsilinin halen ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.

“Z kuşağı; 6 farklı iş, 18 farklı iş yerinde çalışacak”

Raporda, yeni nesil çalışanların, sadece bir kariyere yoğunlaşmayı değil, bir dizi farklı rolü deneyimlemek istediğinin altı çiziliyor. Araştırmalar, Z kuşağının yaşamları boyunca ortalama olarak 6 farklı kariyerde, 18 farklı iş yerinde çalışacağını öngörüyor. Bu doğrultuda, bankaların iş modellerini modernleştirerek, çalışanların kariyer yolculuklarını desteklemesi gerekiyor. Raporda ayrıca, daha küçük yaşlarda akıllı cihazlar aracılığıyla teknolojiyle iç içe olan Z kuşağının yeteneklerine hitap etmek isteyen bankalar için dijital eğitim ve gelişim konularına odaklanmanın çok büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Eski teknolojiler ve sistemler modernleşmeli

Bankaların geleneksel işleyişilerini farklılaştırarak, bankalardaki teknoloji yeteneklerinin pazar lideri teknolojilerle çalışma fırsatına sahip olmasını sağlamak amacıyla eski teknolojiler ve sistemler modernleştirilmeli. Rapor, Z kuşağının yüzde 63’ünün iklim krizi, sosyal eşitlik gibi konularda kendi değerlerini taşıyan bir işveren için çalışmanın çok önemli olduğunu düşündüğünü ortaya koyarken, kariyer gelişimlerinin desteklenmesi için işverenlerinin sertifikalar almalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Hibrit model, esneklik beklentisini yükseltti

İş dünyasının son 3 yıl içerisindeki değişiminde; hibrit modelin uygulanmaya başlanmasıyla iş saatlerinin uzaması, çalışma yoğunluğu ve depresyon seviyelerinin artmasına ekonomik belirsizliğin eklenmesiyle büyük istifa (Great Resignation) eğilimi ortaya çıktı. Bu konuda, bankaların Z kuşağının beklentilerini çok iyi kavrayıp organizasyon kültüründe esneklik, şeffaflık ve zindelik değerlerine öncelik vermesi gerektiğinin altı çiziliyor.