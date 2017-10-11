2. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali başlıyor

11 Ekim 2017

BURSA



Nilüfer Belediyesi tarafından 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde yurtiçinden ve yurtdışından 14 şair kentin çeşitli noktalarında birçok etkinlikte şiir meraklılarıyla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi’nin sanata, sanatçıya ve sanat üretimine verdiği destekle Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin bu yılki temasının "Yaşamı kutsamak" olduğunu söyledi.



Bozbey, dört gün sürecek festivalde, Ali Özgür Özkarcı, Altay Öktem, Ataol Behramoğlu, Aurelia Lassaque, Çağla Meknuze, Efe Duyan, Emel Kaya, Heike Fiedler, Mel Kene, Neslihan Yalman, Serdar Ünver, Turgay Fişekçi, Yasuhiro Yotsumato ve Zeynep Köylü’nün kentin 9 farklı noktasında oluşturulan etkinlik alanında şiir meraklılarıyla buluşacağını söyledi.



Bozbey, "Son derece kapsamlı, şiirin, resim, karikatür, masal, heykel, sinema ve dans gibi çeşitli sanat dallarına dokunduğu ve her kesimden, her yaştan yurttaşlarla buluştuğu festival programı kapsamında konuk şairlerimiz, okullarda düzenleyecekleri söyleşi ve atölyelerde öğrencilerle şiir dünyasına yolculuk yapacak. Bunun yanı sıra festival boyunca, BAOB Oditoryum, 3 Fidan Parkı, Konak Kültürevi ve Gölyazı şiir dolu dakikalar sunan etkinliklere sahne olacak" dedi.

Festival kapsamında şiirden yola çıkarak çekilen film gösterimlerinin de yapılacağını bildiren Bozbey, İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin "Rüzgâr Bizi Sürükleyecek" isimli filmi ile Pablo Larrain’in "Neruda" isimli filmlerinin Konak Kültürevi’nde izlenime sunulacağını ifade etti. Bozbey, festivalin kapanış gecesinde ise Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya’nın BAOB Oditoryum’da sahne alacağını belirtti.