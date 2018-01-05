Ak Değirmen, ihracatta hedef büyütüyor

05 Ocak 2018

Berrin SESLİ

GAZİANTEP (DÜNYA) - Değirmen makinaları sektörünün 40 yıllık tecrübeli ismi Ak Değirmen Makine, ürettiği makinaların yüzde 80’ini ihraç ediyor. 20’e yakın ülkeye ihracat yapan Ak Değirmen Makina, son yıllarda Dubai ve Cezayir’de önemli projelere imza atarken hedef pazarında Etiyopya ve Türk Cumhuriyetleri var.

Yıllık bazda 3 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşacaklarının bilgisini veren Ak Değirmen Makina Ortağı Mehmet Çelebi, “Cezayir, Tunus, Kazakistan, Etiyopya, Gürcistan, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Rusya, Suriye, Mısır, Dubai, Irak, Özbekistan ve Kırgızistan’a anahtar teslimi makinalar kuruyoruz. Dubai ‘ de bizim sektörde fazla iş yapan firma olmamasına rağmen biz üç tane tesis kurduk. Cezayir’ de bir yılın içerisinde 3 milyon dolarlık bir tesis kurduk. Suriye’ de yaşanan savaşa rağmen 6 yıl içerisinde beşinci tesisimizi kurduk. Şu sıralar Etiyopya’dan talepler alıyoruz. Değerlendirme aşamasındayız. Yurt dışı faaliyetlerimizi artıracak organizasyonların içerisinde 2018 yılında daha fazla yer alacağız. Bu kapsamda hem iç pazar hem de yurt dışı pazarlarda sektörümüzle alakalı fuarlara katılacağız. Yaklaşık 20 ülkeye çalışıyoruz ancak pazarlarımızı çeşitlendirmeye yönelik araştırmalarımız devam ediyor” dedi.

Her yıl yüzde 15-20 arasında büyüme hedefleri olduğun dikkat çeken Çelebi, “Sektörde 40 yıllık tecrübeye sahibiz. Ak değirmen olarak 2004 yılında Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi 350 metrekarelik küçük bir alanda şirketleştik. 2005 yılında ilk ihracatımızı Kazakistan’a yapmaya başladık. İhracata başlamamızla firmamız çok hızlı büyümeye başladı. Mevcut alanımızı sürekli büyütmek zorunda kaldık. 2009 yılından itibaren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Un fabrikaları, bulgur fabrikaları, mercimek fabrikaları, paketleme tesisleri olmak üzere anahtar teslimi fabrikalar kuruyoruz. Üretimimizin yüzde 80’ını ihraç ediyoruz. Her yıl istikrarlı olarak büyümeyi hedefliyoruz. Son yıllarda ülke ve dünyadaki olumsuz gelişmeler neticesinde istediğimiz gibi büyümeleri sağlayamazsak ta bu yıl geçen yıla göre daha iyi geçti. 2018 yılında ise cirosal bazda yüzde 15-20 arası büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Orta vadede daha geniş bir alanda üretim kapasitelerini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni bir tesis yatırımları olduklarını vurgulayan Çelebi,“Son yıllarda ekonomideki durgunluk olmasa idi Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde 2 milyon dolarlık bir tesis yatırımımızı yapıyor olacaktık. Bu planımızı tamamen sonlandırmadık. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine olan güvencemiz tam. Bu nedenle bu yatırımımızı orta vadeli hedeflerimize koyduk ve mutlaka yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çelebi, Ak Değirmen’in kuşaklar boyu devam eden bir firma olması için kurumsallaşmaya yönelik atılımlarının 2018 yılından itibaren artarak devam edeceğinin altını çizdi.

40 kişilik uzman bir ekiple üretimlerini sürdürdüklerini aktaran Mehmet Çelebi, makine sektörünün en büyük sorununun kalifiye personel olduğunu ifade ederek şunları söyledi, “ Makine sektörü ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesini sağlayacak en önemli sektördür. Ancak sektörümüzde kalifiye personel bulma konusunda çok zorlanıyoruz. İnsan gücü ve bilgisine dayalı bir sektör olduğumuzdan bu yöndeki taleplerimize istediğimiz gibi cevap alamadığımızda geleceğe yönelik hedeflerimiz de sekteye uğruyor. Bizler firma olarak intörn mühendislerden faydalanıyoruz ama bu bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyor. Sektör olarak hem mühendis hem de ara eleman konusunda devletin bu yöndeki teşviklerini artırmasını bekliyoruz. Örneğin biz firmamızda emekliliği gelen personelimizi, alttan yetişen kalifiye personel olmadığı için emekliliğe sevk edemiyoruz.”