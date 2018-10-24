Aroma 50’nci yaşını Bursaspor oyuncularıyla kutladı

24 Ekim 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - 50 yıldır meyve suyu sektöründe hizmet veren Aroma, futbol, atletizm ve yüzme gibi birçok farklı dalda Türk sporuna destek oluyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik ve fabrika ziyaretinde, Aroma’nın 50’inci yılı da Bursaspor kulübü yönetici ve oyuncularının katılımıyla kutlandı.

Gürsu’daki fabrikasında 1968 yılında üretime başlayan Aroma, bugün 75 bin metrekarelik fabrikasında yarım asırdır meyve suyu üretiyor. Aroma bugün yüzde 100 meyve suyu ile nektarlarını Aroma ve Meyöz, meyveli içeceklerini Aroma ve Tropical, aromalı içeceklerini Aroma meltem, geleneksel ürünlerini Aroma Geleneksel, gazlı içeceklerini ve limonatayı Aroma, doğal kaynak sularını ise Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markalarıyla pazara sunuyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye’nin son 50 yılına damga vuran Aroma, bugün Almanya’dan Fildişi Sahilleri’ne, Danimarka’dan ABD’ye, Avustralya’dan Türkmenistan’a, Çin’den Moğolistan’a kadar tam 52 ülkede tüketiciler ile buluşuyor.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında spora olan desteğini sürdüren Aroma, 2007 yılından bu yana Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte Antalya Akseki Dağ Koşusu’nu düzenliyor. 4 sezon Aroma Voleybol Ligleri sponsorluğu yapan firma, voleybolda bir altyapının oluşmasını sağladı. Türk sporuna katkılarını sürdüren Aroma, Bursaspor kulübünün çorap sponsoru.