Boyteks, katma değerli ürünlerle pazar payını artırmak istiyor

20 Ekim 2017

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2016 yılı verilerine göre 101 ülkeye ihracat yaparak, Türkiye’nin en fazla ülkeye ihracat yapan dokuzuncu firma olan Boyteks, bugün itibarıyla mobilya ve yatak sanayiinde 100’den fazla inovatif ürün üretiyor. Ayrıca Türkiye’nin markalı ürün ihraç eden firmaları arasında ilk 10’da yer alan Boyteks, yeni dönemde katma değerli ürün grupları ile pazar payını artırmak istiyor.

Kayseri’de 2002 yılında kurulan Boyteks, genç bir marka olmasına rağmen bugün dünyanın lider yatak kumaşı üreticileri arasında yer alıyor. Firmanın ürünleri 101 ülkedeki yatak ve mobilya üreticileri tarafından tercih ediyor. 2003 yılında Bursa’da kurulan Boyteks döşemelik kumaş işletmesi ve 2011 yılında kurulan Boyteks Halı işletmesi ile Boyteks endüstriyel tekstilde bugün dünyanın önde gelen tekstil firmaları arasında yer alıyor.

"Ar-Ge'yi kurum kültürünün bir parçası haline getirdik"

Küresel oyuncular gibi hareket edip, yatırımlarını buna göre yaptıklarını söyleyen Boyteks Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, Ar-Ge faaliyetlerini kurum kültürlerinin bir parçası yaptıklarını dile getirdi. Bunu üretimin her aşamasına yaymak istediklerinin altını çizen Yıldırım, sektörde fark yaratmak için ürün geliştirmenin elzem olduğunu öne sürdü. Rekabet güçlerini yeni ve özel ürünlerle koruyacaklarına işaret eden Yıldırım, “Serinlik hissi veren Cooler, denge ve konsantrasyonu sağlayan Biorytmic Sleep, manyetik terapi etkisi sağlayan Magnerest gibi farklı teknolojilere sahip 100’den fazla ürünümüzü, Ar-Ge ekibimizin yoğun çabaları ile yaşam alanlarına taşıyoruz” diye konuştu.

Müşterilerine konsept bir hizmet sunarak, marka değerini artırmaya odaklandıklarını anlatan Mustafa Yıldırım, müşterilerine yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halı adına aradığı her şeyi sunma gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Halen yatak kumaşı tesislerinde örme, dokuma, spacer, fitil, velour ve havlı kumaş ihtiyaçlarına cevap verdiklerini aktaran Yıldırım, “Klasik uyku ürünlerine teknik tekstil, inovasyon ve teknolojiyi getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, döşemelik kumaşta ise dokuma döşemelik kumaş, çözgülü örme, bahçe kumaşları, ofis mobilyası kumaşları ve kadife ihtiyaçlarını karşılıyor, halı ile de yurt içi ve dışında evlerin dekorasyonuna modayı ve estetiği taşıyoruz” diye konuştu.