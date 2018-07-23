Boyteks, katma değerli ürünlerle yeni pazarlara odaklandı

23 Temmuz 2018

Kayseri’de 2002 yılında kurulan Boyteks, genç bir marka olmasına rağmen bugün dünyanın lider yatak kumaşı üreticileri arasında yer alıyor. Firmanın ürünleri 103 ülkedeki yatak ve mobilya üreticileri tarafından tercih ediliyor. 2003 yılında Bursa’da kurulan Boyteks döşemelik kumaş işletmesi ve 2011 yılında kurulan Boyteks Halı işletmesi ile Boyteks endüstriyel tekstilde bugün dünyanın önde gelen tekstil firmaları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin markalı ürün ihraç eden firmaları arasında ilk 10’da yer aldıklarını belirten Boyteks Kurumsal İletişim ve Marka Koordinatörü Aydın Aydın, “Üretimlerini gerçekleştirdiğimiz yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halıda küresel pazar sürekli olarak büyüyor ve bu büyümeyi teknoloji ile paralel sürdürüyor. Boyteks markası yatak kumaşında küresel anlamda şu an yüzde 10’a yakın pazar payına sahip. Döşemelik grubumuz yine global ölçekte ilk 10 marka arasında yer alıyor” diyor.

103 ülkeye 140 milyon dolar

Aynı başarıyı halı sektöründe de yakalamak istediklerini belirtiyor Aydın, devam ediyor: “bilim alanında gelişen olgular ve üretilen yenilikleri yakından takip ederek kumaşa bunları nasıl en etkin şekilde uyarlayabileceğimize odaklanıyoruz. Rekabeti, fiyat odaklı olmaktan çok sosyal sorumluluğu olan bir firma olarak insan faydasına temellendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yönümüzle de Boyteks markası olarak sadece ürünlerimizle değil şirket politikamızla da rekabeti doğaya ve insana faydalı hale getirmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında Boyteks markamızla 103 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu alanda Türkiye’nin ilk 10 markası arasında yer alıyoruz. Yaklaşık 140 milyon dolar civarında bir ihracatımız var.”

Ciro ve ihracatta yüzde 10 artış hedefliyor

Son dört yıldır Kayseri’nin ihracat şampiyonu olan Boyteks, 2018 yılını ciro ve ihracatta yüzde 10 büyüme ile kapatmayı hedefliyor. “Kilogram başına katma değeri üst seviyelerde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an ihracat birim kilogram fiyatımız Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katından daha fazla. Bizler Ar-Ge ve inovasyonun gücü ile bu oranı daha da yukarı taşımak istiyoruz” diyor Aydın.

Bazı ülkelerin kendi yerel üreticilerini desteklemek adına ithal edilen tekstil ürünlerine gereğinden fazla vergi uyguladıklarına ve bu sebeple birçok üretici firmanın bu ülkelere yönelik pazarlama faaliyetlerine girişmediğine ancak kendilerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor Aydın; “Boyteks olarak sadece markamıza özel inovatif ürünlerimizle bu pazarlarda farklılaşıyor ve tercih sebebi oluyoruz. Hatta birçok üründe uygun fiyatlarıyla küresel pazardaki rekabeti zorlayan Çin’e bile inovatif ürünlerimizi ihraç ederek farklılığımızı ortaya koyuyoruz.”

Aydın Aydın, Türkiye’nin 170 milyar dolarlık ihracat hedefi için de şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Ülkemizin bu rakamlara ulaşabileceğine, hatta daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Bizlerin ülke olarak kilogram başına düşen ihracat birim fiyatlarını yakın dönemde 2,5 ila 3 dolara, orta vadede 4,5- 5 dolar seviyelerine çıkarması gerekiyor. Katma değerli ürünler üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Bunu yapabildiğimiz takdirde telaffuz edilen rakamlara ulaşmak hayal olmayacaktır. Ülkemiz coğrafi olarak çok avantajlı bir konuma sahip. 10- 15 günlük transit sürelerde ciddi pazarlar mevcut. Bu avantajı çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Afrika Ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinin 2018 yılında favori pazarlar olacağını düşünüyorum. Hazır giyim ve tekstil ürünleri ülkemiz için hala çok önemli. Bunun yanında teknoloji ve yazılıma ülke olarak odaklanmamız gerekiyor.”