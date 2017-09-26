Bursa Mükemmellik Ödülü’nde başvuru süreci başladı

26 Eylül 2017

Gülay SOYDAN PEHLEVAN

BURSA- BUSİAD ve KalDer Bursa Şubesi işbirliğiyle yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü’nde 2017 yılı çalışmaları başladı. Başvurular 29 Eylül tarihine kadar alınacak. Ödül alan kuruluşlar ise 14 Nisan 2018’de açıklanacak.

KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay, BUSİAD Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre düzenlenen Bursa Mükemmellik Ödülü’nün, Bursa’da iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurumları ödüllendirmek amacıyla yürütülen bir süreç olduğunu söyledi.



Elbay, “Rekabette öne geçmek, daha fazla müşteri memnuniyeti ve kazanç için iyi bir modele ihtiyaç var. Bu noktada EFQM Modeli’ni tavsiye ediyoruz. Bu model; sektör, büyüklük, yapı, bölge ve ülke farkı gözetmeksizin kuruluşların sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmelerini sağlayan bir yönetim modelidir. Mükemmellik Ödülü bu modeli başarı ile uygulayan kuruluşlara verilen ödülün adıdır. Bugüne kadar yerelde sağlanan başarılar Bursa’dan Türkiye ve Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne kadar gitti. Ödülle ilgili yapılan tüm çalışmalar aynı zamanda Bursa’nın adını ulusalda ve Avrupa’da duyurmaktadır. Ödül, mükemmellik yolculuğunda amaç değil, bir araçtır” dedi.

“Kalite yolculuğuna her yıl yeni kurumlar katılıyor”

BUSİAD eski Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Hadi Türkay ise Bursa’nın sanayisi ve ihracatı ile Türkiye’nin ilk üç şehri arasında olduğuna dikkati çekti. Türkay, “1998’den bu yana KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürüttüğümüz Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinin yaratıcılık, yenileşim, öz değerlendirme ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar açısından gerek iş dünyamıza gerekse de ülkemize fayda sağladığı kanaatindeyiz. Kalite yolculuğu her yıl katılan yeni kurumlarla yayılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ödül alan kuruluşlar 14 Nisan’da açıklanacak

Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Sadettin Çiçek de 29 Eylül tarihine kadar alınacak başvuruların ardından eğitimlerle başlayacak hazırlıkların yoğun bir programla devam edeceğini dile getirdi. Çiçek, “Ödül takvimine göre değerlendiriciler tarafından kurum değerlendirmesi ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. 14 Nisan 2018’de ödül alan kuruluşların açıklanmasıyla süreç tamamlanacak” dedi.

Basın toplantısının ardından düzenlenen konferansta ise ödüllü kurumlar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.