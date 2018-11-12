Bursa Zoo 20 yaşında

12 Kasım 2018

BURSA – Bursa Hayvanat Bahçesi (Bursa Zoo) düzenlenen etkinliklerle 20’nci yaşını kutladı. Öğrencilerle birlikte hayvanat bahçesini gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20’nci yıl pastasını gergedan barınağında kesti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, ardından Bursa Hayvanat Bahçesi tarafından hazırlanan ve bahçedeki hayvanları konu alan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Başkan Aktaş, fok, zürafa, lemur ve aslan barınaklarını da gezerek, hayvanları besledi.

Belediye Başkanı Aktaş, içinde yaşayan hayvanların refahının en üst düzeyde tutulduğu Bursa Zoo’nun insanların doğaya olan özlemlerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesinin gör-hisset-koru temasıyla doğa ve hayvan sevgisi, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu sene gergedan ve kırmızı panda barınaklarını bahçemize kazandırdık. Mayıs ayında iki adet erkek beyaz gergedan Avusturya-Salzburg Hayvanat Bahçesi’nden, bir adet erkek beyaz gergedan da Fransa-Beauval Hayvanat Bahçesi’nden getirildi. Ayrıca bahçemize iki adet kırmızı panda kazandırılmıştır” dedi. Aktaş, önümüzdeki yıllarda 110 bin metrekare alan kamulaştırılarak fil, su aygırı, timsah, çift hörgüçlü develer ve mandrill gibi farklı türlerin de hayvanat bahçesine kazandırılacağını duyurdu.