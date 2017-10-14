Bursa’yı Fotoğraf Festivali heyecanı sardı

14 Ekim 2017

BURSA - Bu yıl ‘Çarşılar&Alışverişler’ temasıyla yapılan ve konuk ülke olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin yer aldığı 7. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Törende konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, kültür sanata, eğitimden sağlığa hayatın her alanında yön vermeye çalıştıklarını söyledi. Düzenlenen faaliyetlerle ülkenin ve şehrin bir kültür sanat merkezi olması için çaba sarf ettiklerini belirten Çepni, bu sene ‘Çarşılar&Alışverişler’ temasıyla düzenlenen 7. BursaFotoFest’in Bursa’nın ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. 6 sene içerisinde festivalin 1035 konuğa ev sahipliği yaptığını, 600’den fazla sergiyi fotoğraf severlerle buluşturduğunu hatırlatan Çepni, “Dünyanın sayılı festivalleri arasına giren BursaFotoFest, bu sene birçok ilke sahne oluyor. İlk kez bir konuk ülke ağırlıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 18 fotoğrafçı 16 sergisiyle festivalde yer alıyor. Çin’den başlayan İpek Yolu’nun güzergahları arasında kadim şehir Bursa’nın olması ve Çin’de köklü bir çarşı kültürünün olması bize yol gösterici oldu. Bu işbirliği ‘2018 Türkiye Turizm’ yılına katkı sağlayacaktır. Bizlere katkı sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine ve Çin Halk Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Nejat Yahya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“58 ülkeden 806 fotoğraf sanatçısı 2 bin 772 fotoğraf ile başvurdu”

Festival kapsamında ilk kez instagram yarışması düzenlediklerini, 700’e yakın başvurunun olduğunu ifade eden Çepni, Küratör Kamil Fırat’ın özel koleksiyonunda yer alan fotoğraf makinelerinin yer aldığı serginin de festival kapsamında oluşturulduğunu, geçmişten günümüze fotoğraf makinelerinin Bursalıların izlenimine sunulacağını açıkladı. Bu festivalin tema fotoğrafının da Koza Han’ın Taç Kapısı’nın olduğunu hatırlatan Çepni, ilk defa BursaFotoFest için festival maskotu da tasarlandığını belirtti. BursaFotoFest’in sergi ve fotoğraf yarışması olmak üzere iki aşamada yapıldığını aktaran Çepni, “Sergilere bu sene İngiltere, Meksika, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Almanya, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden 176 fotoğraf sanatçısı 96 sergide yer alan 1000’den fazla fotoğrafıyla katılıyor. Sergiler Merinos AKKM Fuar Alanı’na fotoğraf severler ile buluşuyor. Uluslararası Fotoğraf yarışmasına ise 6 kıtada yer alan 58 ülkeden 806 fotoğraf sanatçısı 2772 fotoğraf ile başvurdu. Türkiye içinden ise 65 şehirden yarışmaya başvuru geldi” diye konuştu.

“Sanatçılar, çağdaş Çin’in toplumsal gelişimini yansıttı”

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise 7. BursaFotoFest’e katılmasından ve Çin’in bu sene konuk ülke olarak davet edilmesinden ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti. Festivalin başarılı olmasını temenni eden Hongyang, fotoğrafın sınırları aşan bir sanat olduğunu, BursaFotoFest’te Çin başta olmak üzere birçok sanatçının bir araya geldiğini hatırlattı. Festivalin Türkiye, Çin ve uluslararası fotoğraf dünyası için önemine dikkat çeken Hongyang, “Fotoğraf sanatçılarının buluşması, kaynaşması, teknikleri konuşması, dostlukların derinleşmesi için festival önemli platform sağlamıştır. Görsel ziyafet sunmuştur. Sanatçılar eserleriyle dünyanın farklı noktalarındaki yaşamları da gözler önüne sermiştir. Halklar arasında karşılıklı anlayışı da derinleştirmiştir. Fotoğraf, duygu ve düşünce ifade eden en iyi araçtır. Çinli sanatçılar da çalışmalarıyla çağdaş Çin’in toplumsal gelişimini yansıtmıştır” dedi.

2000 sene önce İpek Yolu’nun Çin ile Türkiye’yi birbirine bağladığını, ilişkilerin yüzyıllarca sürdüğünü, günümüzde de iki ülkenin İpek Yolu’nun tarihi geçmişine önem verdiğini anlatan Hongyang, ikili ilişkilerin her geçen gün gelişerek sürdüğünü, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkinin tarihin en iyi dönemine girdiğini söyledi. Köklü bir geçmişe ve kültürel zenginliğe sahip Bursa’nın kadim İpek Yolu’nda önemli durak olduğunu dile getiren Hongyang, 1991’den bu yana Bursa’nın Çin’de kardeş şehri bulunduğunu, ilişkilerin her alanda geliştiğini anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa halkının Çin’e karşı dostane davrandığını da söyleyen Hongyang, fotoğraf festivalinin iki ülke arasında gönül köprüsü kurulmasına katkı sağlamasını temenni etti.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise, BursaFotoFest’in kendileri ve şehir için oldukça değerli olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk fotoğraf festivali olan BursaFotoFest’in 7 yaşında olduğunu hatırlatan Savaş, festivalin bugüne gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Festivalin Küratörü Kamil Fırat ise, zaman geçtikçe dünyanın küçüldüğünü ancak insanların da birbirinden uzaklaştığını dile getirdi. Bu festivalin insanların birbirine dokunmasını, birbirine yaklaşmasını sağladığını söyleyen Fırat, fotoğrafçıların bir araya toplanmasının, fotoğraflar üzerinde konuşulmasının günümüz dünyasında daha değerli hale geldiğini hatırlattı. Bu değerin BursaFotoFest’i başka seviyeye taşıdığına dikkat çeken Fırat, bu yüzden festivalin başka bir misyon yüklendiğini aktardı. Fırat, festivalin uzun soluklu bir organizasyon olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Festival kapsamında ilk kez düzenlenen instagram fotoğraf yarışmasına 700’e yakın başvuru oldu. Yarışma sonucunda Aygül Öztürk birinci, Deniz Kamer ikinci, Oğuz Ünal üçüncü oldu. Ayrıca Salih Kuş, İsmail Hakkı Yalçın ve Mustafa Laçin yarışma özel ödülüne layık görüldü. Dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makinesi, laptop ve tablet hediye edildi.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası fotoğraf yarışmasına ise 6 kıtada yer alan 58 ülkeden 806 fotoğraf sanatçısı 2 bin 772 fotoğraf ile başvurdu. Türkiye içinden ise 65 şehirden yarışmaya başvuru geldi. Yarışma sonucunda İstanbul’dan Okan Özdemir birinci, Hatay’dan Mehmet Aslan ikinci, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Chen Ruiyuan üçüncü oldu. Ayrıca Bursa’dan Oğuz Korkmaz, Konya’dan Ali Can, Vietnam’dan Vu Thanh, Hatay’dan Mehmet Aslan, Aydın’dan Şadiye Yaralı, İzmir’den Zeren Yasa mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye girenlere birincilik ödülü 15000 TL, ikincilik ödülü 10000 TL, üçüncülük ödülü ise 7000 TL olarak belirlendi. 6 adet mansiyona 2000’er TL, 10 adet yarışma özel ödülü ise BursaFotoFest madalyası verildi.

Yarışmalarda ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş Festival Küratörü Kamil Fırat, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse tarafından ödülleri verildi.