Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı

06 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesi’nin titiz çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Yıldırım Belediyesi gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Osmanlı’nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık’a sahip çıkıyor.

Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte tarihi köydeki restorasyon çalışmaları sona ererken, Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgedeki yapılar, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın iş birliğinde aslına uygun olarak tarihi dokuya zarar verilmeden yeniden inşa edildi. Yıldırım’da yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak noktalarından olan Cumalıkızık, ilçede Emirsultan Külliyesi, Yeşil Türbe ve cami, Yıldırım Beyazıt Külliyesi gibi tarihi miraslardan biri olarak Yıldırım Belediyesi’nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla gelecek nesillere aktarılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Osmanlı kırsal ve sivil mimarisinin ilk örneklerinden olan Cumalıkızık’ta gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarıyla bu önemli mirası ayağa kaldırdık. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi, yalnızca Bursa veya Türkiye’nin değil, dünyanın ortak değeridir. Yıldırım’ı dünyaya tanıtan, tarihe ayna tutan bu eşsiz mirasımızı, gözettiği tarihi değerin bilinciyle gelecek nesillere taşımaya gayret gösterdik. Cumalıkızık, kentlerin, gökdelenlerin ve otobanların hüküm sürdüğü bu çağda kadim bir masal kahramanı gibi; ahşap evleri ve taş sokaklarıyla huzurun mesken edindiği nadide bir köyümüzdür. Cumalıkızık’ın ihya edilmesi ve bundan sonra da yüzyıllar boyunca dimdik ayakta durması için çalışmalar gerçekleştirdik. Kadim medeniyetimizden devraldığımız bu mirası gelecek nesillere ulaştıracak olmanın gururunu taşıyoruz” dedi.