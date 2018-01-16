Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DÜNYA’ya ödül

16 Ocak 2018

M. TEKİN ÇİÇEK

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) geleneksel olarak düzenlediği Basın Ödülleri Gaziantep Şirehan Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Gökdağ ve Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazeteciler Sedat Ergin, Yavuz Donat, Abbas Güçlü, Nazlı Çelik, İsmail Küçükkaya, Sabiha Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim ve Türkiye’nin dört bir tarafından cemiyet başkanları ve yöneticileri katıldı.

DÜNYA Gazetesi Gaziantep Temsilcisi Güneş Doğdu Soylu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından ‘Gaziantepli firmalar Türkiye’ye moral vermeye devam ediyor’ başlıklı yazısı ile makale dalında 3’üncülük ödülüne layık görüldü. Güneş Doğdu Soylu ödülünü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldı.

Geceye evsahipliği yapan GGC Başkanı İbrahim Ay, 4. Basın Ödülleri Gecesi’nde mesleğin duayenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Anadolu'da gazetecilik yapmanın zorluklarından bahsetti. GGC ve TOKİ işbirliği ile yapılan toplu konutlar hakkında bilgi veren Ay, şubat sonunda teslimatların yapılacağını belireterek, “Hayatını kaybeden, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın isimlerini, 14 bloktan oluşan Basın Konutları’nda yaşatacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında bilgi ve teknoloji çağında yaşadıklarını belirterek, “Ülkemizin ulaşmaya çalıştığı hedeflere baktığımız zaman demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşmedir. Burada en önemli şey de iletişimdir” dedi. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ise basının 4. güç görevini yerine getirebilmesi için özgür olması gerektiğine dikkat çekti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Gaziantep’in milli mücadele ruhunu 96 yıldır kaybetmeden ülkesinin geleceğine katkı koyan bir şehir olduğunu söyledi.