KALDER, Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilere ‘kaliteyi’ anlattı

15 Aralık 2017

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Makine Mühendisliği son sınıf öğrencileri, toplam kalite yönetimi dersleri kapsamında KALDER işbirliği ile düzenledikleri panelde, katılımcıların deneyimlerini dinlediler. Moderatörlüğünü KALDER Kayseri Temsilciliği Yöneticisi Salih Yalçın’ın üstlendiği panelde konuşan Muka Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kantarcı Kayaoğlu, “Kalite asla tesadüf değildir, daima akllı bir gayretin sonucudur. Bir ressama ait bu sözü çok beğeniyorum. Kalitenin bir bedeli olduğunu düşünüyorum ve bunu muhakkak ödemek gerekiyor. Emek ve zaman harcamak gerekiyor. Ancak bu çabanın sonucunda size katlanarak geri dönecektir” dedi. Tayfun Türkoğlu ise, “Kalite aslında bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını ne kadar erken kabul edip bu işin içine girerseniz ve hayat çizginizi bu kalite çizgisi ile aynı paralelde götürürseniz çok başarılı sonuçlara imza atacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Kilim Mobilya İşletme Müdürü Veysel Aslankaya, Kilim Mobilya’nın 2011 yılında yptığı ‘bir kilim yeter sevgilim’ reklamını hatırlatarak, “Bu reklamla bir sıçrama yaşadık. Burada bir seviyeye geldik ve geldiğiniz noktayı muhafaza etmeniz, hatta ilerleme sağlamanız için çalışmanız gerekir. Bizde geldiğimiz noktayı korumak ve daha da ileri götürebilmek için çalışmaya devam ettik. Mutlu olmak için değişimi her zaman ayakta tutmanız gerkiyor” şeklinde konuştu.