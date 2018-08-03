Kapadokya Teknopark’ta 10 firma faaliyete geçti

03 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde kurulan ve mayıs ayında faaliyete geçen Kapadokya Teknopark, 6 ay gibi kısa bir sürede hukuki ve fiziki yapısını tamamlayarak, teknoloji bölgeleri içinde Türkiye’nin en genç Ar-Ge üsleri arasına girdi. Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Kuluçka Merkezi bulunan Kapadokya Teknopark’ta halihazırda projeleri onaylanarak faaliyete geçen 10 firma bulunuyor, 9 girişimci ve firma ise teknoparkta yer almak için proje hazırlığına ve görüşmelere devam ediyor.

'Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları yapacağız'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin ana kurucusu olduğu Kapadokya Teknopark AŞ, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi’nin de ortaklık yapısına sahip. Kapadokya Teknopark Kurucu Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar, TTO ve Kuluçka Merkezi’nin aktif bir şekilde Ar-Ge destek hizmeti sunduğunu ve teknoparkın ortaklık yapısı ile de üniversite sanayi işbirliği noktasında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kapadokya Kuluçka Merkezi’nin, Nevşehir ve çevre illerin en kapsamlı ve büyük kuluçka merkezi olduğunu belirten Duyar, yatırımcı ve girişimci beklediklerini kaydetti. Duyar, “Kuluçka Merkezi’mizde henüz kurulma aşamasında olan veya gelişmekte olan şirketlerin, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamı sağlayarak, hedeflerine ulaşmalarına destek olmak istiyoruz. Henüz iki ay gibi kısa bir sürede 10 firmaya ulaştık ve bu sayının hızla artması için çalışacağız. Bölgemiz turizm ile ön plana çıkıyor ancak dünyanın geldiği noktada hiçbir şehir bilimi gözardı edemez” diye konuştu.

100 ofis alanı ile hizmet veriyor

Kapadokya Teknopark'ın yaklaşık 43 bin metrekarelik yerleşkede, şu anda 100 ofis alanı ile hizmet verdiğini belirten Duyar, öncelikli hedeflerinin özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki sürdürülebilir ArGe projelerini öne çıkararak nihai ürüne dönüşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kapadokya Teknopark’ın üniversitenin araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağladığını aktaran Duyar, bu işbirlikleriyle ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi. Duyar, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak istiyoruz” dedi.

'Girişimcilerin çığır açacak projelerine ekosistemde yer vermeyi hedefliyoruz'

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bu çatı altında toplanan büyük şirketlerin, startupların, kuluçka ve ön kuluçkaların faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmesini sağlayacak altyapı desteğini kurmak istediklerini söyledi. Bağlı, “Teknolojik girişim hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm diğer girişimcilerin Türkiye’de ve tüm dünyada çığır açacak yeni projelerine bu ekosistemde yer vermeyi hedefliyoruz” dedi.