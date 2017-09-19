Kayseri Büyükşehir’den Erciyes’te turizm atağı

19 Eylül 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kayak merkezi ile ünlü Erciyes Dağı’nın 12 ay boyunca turizmin hizmetinde olması için bir dizi proje hazırladı. Belediyenin öncelikli hedefi Erciyes Turizm Merkezi’nde Kaplıca Merkezi ve Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi de kurmak. Halen 10 otelde bin 500 civarında yatak kapasitesi olan Erciyes’te yatak kapasitesinin otel inşaatlarının bitmesi ile 6 bine çıkması beklenirken, bölgeye Türkiye’nin ilk kayak eğitim alanının da bu yıl içinde kurulması planlanıyor.

2005 yılından bu yana Erciyes’e yatırım yaptıklarını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik şöyle devam etti: ”Erciyes Dağı’nın Kayseri’ye bir değer katması için çalışıyoruz. Öncelikle Erciyes’te altyapı çalışmalarını bitireceğiz. Erciyes’i sadece kış sezonunda değil 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmek için termal sıcak su sondaj çalışmasına başladık. MTA’nın raporu doğrultusunda 2 bin 200 metre derinlikte sıcak su olabileceği belirtildi. İhtimali en yüksek yerde sondaja başladık. 180 metre civarına ulaşıldı. Bu yıl sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Olmazsa baharla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Erciyes Turizm Merkezi’ni aynı zamanda bir“ Kaplıca Merkezi” haline getireceğiz. Erciyes’in yine 12 ay boyunca kullanılması amacıyla yapmak istediğimiz başka bir projemiz ise Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi projesi. Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla bu tesisi şehrimize kazandıracağız. Tesisi yaptığımızda kongre merkezi, futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlarda kamp yapmak isteyen takımların tercih edecekleri bir kamp merkezi olacak. Geçen yıl yaptığımız reklam tanıtımları ile yüzde 40 oranında ziyaretçi sayısını artırdık. Buraya ne kadar çok ziyaretçi çekersek şehrin ekonomisine de o kadar çok katkı sağlayacağız.”

Kayseri Erciyes AŞ diğer kayak merkezlerine model oldu

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da Erciyes, Kayseri ve Kapadokya’nın coğrafi olarak 3 ayaklı bir turizm potansiyelinin üzerine kurulduğunu belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kayseri Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki bütün hizmetlerin yönetimini üstlenerek düzenli bir dağ yönetim modeli oldu. Bu yapı ülkemizdeki diğer kayak merkezlerine model olmakta” dedi.

Türkiye’de en gelişmiş suni kar ünitesinin Erciyes’te olduğuna dikkat çeken Cıngı, “Erciyes’te 23,75 kilometre mekanik tesis var. Saatte 27 bin insanı taşıma kapasitesine sahip. 102 kilometre kayak pistimiz bulunuyor. Bu pistleri hemen her gün kar ezme makinelerimizle kayak severler için hazırlıyoruz. 154 suni kar makinemiz var. Türkiye ‘de en gelişmiş suni kar üretim tesisi de Erciyes’te. Suni karlama için yaklaşık 20 milyon euroluk bir yatırım yaptık. Bizim gibi suni kar üretme teçhizatına sahip merkezlere yabancılar tarafından Kar Garantili Kayak Merkezi adı veriliyor. Yabancılar açısından bu çok önemli bir unsur. Bu tesisler olmadığı takdirde uluslararası müsabakalar da verilmiyor” diye konuştu.

Son teknoloji ürünü teleferikler, teknolojik altyapısı, güvenliği, suni karlama üniteleri, tek biletle dağın her tarafında kayak yapılabiliyor olmasıyla Erciyes’in yoğun olarak tercih edilen bir merkez olduğunu kaydeden Cıngı, “Şehir merkezinden Erciyes ‘e ulaşım kolaylığı ve dünya markası olan Kapadokya ‘nın yanı başımızda olması en büyük avantajımız. Şuan Erciyes’te 10 otelde bin 500 civarında yatak kapasitesine sahibiz. Diğer oteller de tamamlandığında 6 bin yatak kapasitesine ulaşılacağız” diye ifade etti.

Moskova-Kayseri uçak seferleri yıl sonuna kadar başlayacak

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı , Erciyes’te düzenlenen uluslararası müsabakaların Erciyes’in markalaşmasına katkı sağladığını belirterek, “Dünya Snowboard Kupası’nı burada yapmak için çalışıyoruz. Öte yandan da Erciyes’in yurtdışında tanıtılması için ilk olarak Rusya pazarına açıldık. Rusya pazarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler kapsamında, bu yıl sonuna kadar Moskova-Kayseri arasında direkt uçuşlar başlayacak. Erciyes ‘i o bölgede bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Çin ‘de de önemli çalışmalar yapıyoruz. Berlin ve Dubai fuarlarına da katılarak Erciyes’i tanıtıyoruz. Erciyes , hem yerli hem yabancı turistlere önemli ayrıcalıklar sunuyor” diye konuştu.

Snow Academia'da 78 kayak eğitmeni eğitim verecek

Bu yıl içerisinde Türkiye’nin ilk kayak eğitim alanını oluşturacaklarının bilgisini veren Cıngı, “Bu amaçla Snow Academia’ yı kurduk. 2 bin 200 metre ile 2 bin 400 metre rakımlar arasında saatte bin 180 kişi taşıma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca T-Bar ve 150 metre uzunluğundaki yürüyen bant sadece yeni başlayanlara hitap edecek. Bu proje için 78 kayak eğitmeni ile 4 bin 92 kişiye kayak dersi verdik. Spor A.Ş. de çocuklara eğitim verdi. Bu dönem Hisarcık Kapı’da Türkiye’nin ilk kayak eğitim alanı oluşturacağız” diye konuştu.