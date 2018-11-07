Marmarabirlik’ten ortaklarına ilave teslimat hakkı

07 Kasım 2018

BURSA - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkan Asa, ortaklardan gelen talep üzerine azami teslimat miktarını dolduran üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için ilave teslimat hakkı kararı aldıklarını açıkladı. Hidamet Asa, “Ortaklarımız, rekolte beyanı ve azami teslimat miktarlarına ilave olarak, ihtiyaç duyulan 180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytini kooperatiflerine teslim edebilecekler. Rekolte beyan miktarını veya kooperatifçe tahsis edilen azami teslimat miktarını dolduran ortaklardan ilave olarak ana taahhüdünü̈ geçmemek üzere, tahsis edilen teslimat miktarının yüzde 30’u kadar 180-230 dane arası sofralık zeytin, tahsis edilen azami teslimat miktarının yüzde 50’si kadar yağlık zeytin alınacaktır. Yağlık zeytin azami teslimat miktarının dışına alınmıştır” dedi.

Yapılan alımlara bakıldığında iri dane oranının 180-230 dane arasında olduğunu ve bugüne kadar yapılan alımların yüzde 32’sini oluşturduğunu belirten Asa, yeni uygulama kapsamında alınacak ürünlerin bedellerinin kampanya sonu belirlenecek bir tarihte ödeneceğini de duyurdu.

12 Ekim’de başlayan 2018-2019 ürün alım kampanyasını da değerlendiren Başkan Asa, bugün itibarıyla 171.7 milyon TL karşılığında, 22 bin ton ürün alındığını kaydetti. Bu kampanya döneminde Marmarabirlik’in 52 bin ton alım planı olduğunu hatırlatan Başkan Asa şunları söyledi:

“Marmarabirlik’in geleceğini düşünmemiz gerekir. Marmarabirlik olarak satışlarımıza orantılı bir şekilde 52 bin ton ürün alım planı yapılmıştır. Sadece bu yılı düşünürsek, seneye ürün alım kampanyası döneminde büyük sıkıntı yaşarız. Planın üzerinde alınacak her kilogram bir sonraki yılda yapılacak kısıtlama anlamına gelecektir. İsteyenin istediği kadar ürün vermesi mümkün değildir. Çünkü kooperatiflerimizin bölge rekoltesi 170 bin ton, gelen rekolte beyanı 70 bin 500 tondur. Ortaklarımız takdir edeceklerdir ki, bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir. Ortaklarımız, ‘ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman isterseniz ödeyin’ demektedirler. Bu da, 2018-2019 ürün alım kampanyasında Marmarabirlik alımlarının ne kadar önemli bir hale geldiğinin bir göstergesidir. Marmarabirlik bölgede tek alıcı konumunda kalmıştır. Bu kampanyanın çok zor olacağını birçok defa dile getirmiştik. Yükün büyük kısmını Marmarabirlik olarak ortaklarımıza destek olabilmek adına üzerimize aldık.”