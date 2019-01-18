Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - “Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi” projesi İnegöl başta olmak üzere Türkiye mobilya sektörüne hizmet vermek amacıyla akredite test laboratuvarı ve malzeme kütüphanesi merkezinin kurulması için fizibilite çalışması yapılmasını kapsıyor. Fizibilite çalışmasının olumlu sonuç vermesi halinde ikinci aşama olarak Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi kurulumu için BEBKA’ya güdümlü proje başvurusu yapılarak destek talep edilmesi planlanıyor.

2023 yılında İnegöl mobilya ihracatı hedefinin 1 milyar dolar olduğunu hatırlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, milli ve yerli test, araştırma merkezi ve malzeme kütüphanesinin kurulmasının önemine işaret etti.

Proje kapsamında, mobilya alt sektörleri, tedarik zincir paydaşları, malzeme, eğitim, tasarım ve Ar-Ge konularında detaylı çalışmalar yapılarak mevcut durum analizi ve gelecek planlarının ortaya çıkarılacağını belirten Rektör Karademir; “Mobilya sektöründe, Bursa-İnegöl Bölgesi ülkemizin en gelişmiş sanayi yapılanmasına ve ticari faaliyetine sahip. Bu açıdan, Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesinin, YÖK’ün “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında önemli ve yenilikçi bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi gerek Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde verdiği eğitim ve ilgili eğitim-araştırma laboratuvarları ile gerekse yakın zamanda faaliyete geçen Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi ile konu hakkında daha çok çalışmaya imza atacaktır” dedi.