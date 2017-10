Polin, Çin'de su parkı yaptı

17 Ekim 2017

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Polin Waterparks, Çin'in güneyinde bulunan Hainan Adası'nda kurulan Qizibay New Century Resort Hotel'in su parkını yaptı. Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Şöhret Pakiş, "Su parkı, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören ve Çin'de büyük ses getiren bir proje olarak biliniyor. 27 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan su parkının tüm tasarım, mühendislik, üretim ve montajının arkasında bizim imzamız var" dedi.

Polin'in su parkları ve atraksiyonları sektöründe Ar-Ge çalışmaları, ürünlere uyguladığı özel efektler ile 103 ülkede 3 binden fazla başarılı projeye imza attıklarını dile getiren Pakiş, "Dünya çapında sektör lideri konumunda bulunuyoruz. Her projede olduğu gibi Çin'de gerçekleştirdiğimiz Qizibay New Century Resort Hotel projesi için de 27 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan su parkının planlamasında eşsiz bir tasarım ortaya koyarak adaya gelen ziyaretçiler için oteli ilgi odağı haline getirdik. Tesiste her kesimden ziyaretçi için Polin Waterparks tarafından özenle dizayn edilmiş bölümler bulunuyor. Su parkının tasarımında Polin Waterparks imzalı, defalarca ödüle layık görülen 5 farklı su kaydırağının birleşiminden özgün bir ürüne dönüşen Super Combo su kaydırağı ve ziyaretçiler için özel formlu 10 adet farklı su kaydırağı bulunuyor" diye konuştu.

Bir diğer önemli buluşma noktasının ise adrenalin severler için dizayn edilen sörf havuzu olduğu bilgisini veren Pakiş, parkın, sahip olduğu tüm bu imkanlar ile birlikte açıldığı günden bu yana tam not aldığını dile getirdi.