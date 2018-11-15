“Rekabetçilikte kaldıraç dijital dönüşüm”

15 Kasım 2018

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi’nin dördüncü toplantısı, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ile MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya yaptı.

Türkiye’nin kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücünün artması için, yüksek teknoloji kullanımının artırması gerektiğine işaret eden TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, bugünün ihtiyaçlarına eski alışkanlıklarla cevap vermenin mümkün olmadığını vurguladı. Dijital dönüşümün rekabetçilik liginde yarışan ülkeler için en önemli kaldıraç olduğuna işaret eden Turan, “Bugün Borsa İstanbul’da işlemlerin yüzde 15’ini robotlar yapmaktadır. ABD borsasında robotların işlem hacmi yüzde 50’yi bulmaktadır. Yeni bir dünyanın şekillendiğini görmeliyiz. Küresel bir güç olmanın anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor. Dijital dönüşümün lider ülkeleri, eğitim sistemi ile insan kaynağını zenginleştirenler arasından çıkacak. Teknolojiyi tüketen değil; hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretip; ihraç eden bir ülke olmalıyız” dedi.

“Alacaklıyı da borçluyu da koruyacak mekanizma kurulmalı”

İşletmelerin ödeme ve tahsilat sorunlarından bankalardaki yüksek faiz ve konkordatoya kadar pek çok sorun yaşadığına işaret eden Orhan Turan, son günlerde artan konkordato ilanlarının reel sektörde güven odaklı gelişen ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade etti. Turan, “Bunun sadece ekonomik değil, toplumsal sonuçlar da doğuracağı ortadadır. Hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir mekanizmanın kurulması şart. Alacak sigortası ile ilgili yürütülen çalışmaları pozitif gelişme olarak görüyoruz. Tahsilat süreleri 30 gün ile sınırlandırılmalı. Geç ödeyenlerin gerekirse cezalandırılacağı sistem kurulmalı. Kanun kapsamına sadece özel sektör değil belediye ve kamu kurumlarının da dahil edilmesini istiyoruz. Yeniden yapılandırma başta olmak üzere KOBİ’lerin önceliklendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İş Bankası ikinci inovasyon merkezini Çin’de açtı

Dijitalleşmenin bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend olduğuna vurgu yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dijital dönüşüm altyapısına yaptıkları yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Şimşek, dijitalleşme çalışmalarını ülke dışına taşıdıklarını ve 2016 yılında Silikon Vadisi’nde bankanın teknoloji şirketi olan Maxitech’i hayata geçirdiklerini hatırlattı. Şahismail Şimşek, bu yıl 29 Ekim’de Çin’in Shanghai kentinde ikinci inovasyon merkezini açtıklarını kaydetti. Şimşek, “Finansal teknolojiler açısından iyi bir Pazar oluşturan Çin’de hem yeni fırsatlar ve iş birlikleri yaratacağız, hem de geniş bir pazarda yer alarak girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojileri takip edeceğiz. Bu merkezin de bankamıza ve ülkemize diyalog bankacılığı, yapay zeka, robotik teknolojiler, mobil teknolojiler ve siber güvenlik gibi alanlarda katkıda bulunmasını ve Çin ile Türkiye arasında bir köprü olmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

“Nitelikli eğitime yatırım yapılmalı”

Dijital dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı Türkiye’nin sektörel koşullara uygun ve verimlilik artışı yaratacak dijital dönüşümü, stratejik sektörlere öncelik vererek acilen kurgulaması gerektiğine dikkat çekti. Avcı, “Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital altyapı dediğimiz Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ gibi yatırımlar teşvik edilmeli. KOBİ’lerde teşvik ve destek sistemi ile Bilgi İşlem Teknolojileri’nin kullanımı yaygınlaştırılmalı. Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bir eğitim sistemine yatırım yapılmalı. Bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan E-Ticaret ve Mobil Ticaret yatırımları artırılmalı. Özellikle Bilgi İletişim Teknolojileri alanında kadınların işgücüne katılımı desteklenmeli ve kadın istihdamı teşvik edilmeli” değerlendirmesini yaptı. Ali Avcı, tarım, tekstil ve otomotiv sektörlerini inceledikleri Dijital Anadolu Raporu’nu 13 Aralık’ta Adana’da yapılacak toplantıda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Nüfusun yüzde 67’si internet kullanıcısı

MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ise dijital dönüşümünde atılacak doğru adımlarla Türkiye’nin küresel rekabet endeksinde 61’inci sırada olan yerini çok daha üst sıralara taşıyacağını söyledi. 7,5 milyarlık dünya nüfusunun 4 milyardan fazlasının internete bağlı olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti: “81 milyonluk ülke nüfusumuzun yüzde 67’si internet kullanıcısı ve yüzde 73’ü mobil telefon kullanıyor. Önümüzdeki 5 yılda en önemli olacak teknolojik alanların, ileri seviyeli analizler, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, sanal asistanlar, dijital güvenlik, iş algoritmaları olacak. İnternet ile birlikte dünya üzerinde ‘yeni bir ekonomik sistem’ yükselişe geçiyor. Buna ayak uydurabilmemiz için iş dünyasının dijital stratejilerini oluşturması ve teknoloji bilgisi olan liderler tarafından yönetilmesi gerekmektedir.”

Toplantıda, “Bulut Bilişim’; ‘E-Ticaret’ ve ‘E-Dönüşüm’ konulu üç ayrı panel düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından organizasyon kapsamında MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Kurumların Dönüşümü” adıyla bir konuşma yaptı.