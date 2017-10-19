Salomon Kapadokya ultra trail için geri sayım

19 Ekim 2017

Dünya’da Ultra Trail sporunun destekçilerinden Salomon'ın isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından Kapadokya’da dördüncü kez düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail® 1.600’den fazla sporcuyu ağırlayacak.



Yerli-yabancı her seviyedeki koşucunun katılacağı organizasyonda sporcuların 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde, 61 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika içerisinde ve 36 kilometrelik parkuru 6 saat içerisinde tamamlamaları gerecek.



Grinius ve Baus da yarışacak



Kısa süre önce dünyadaki 22 Ultra-Trail® World Tour yarışından biri olmaya hak kazanan Salomon Kapadokya Ultra-Trail®’de dünyaca ünlü şu isimler de mücadele edecek:



2016 Ultra-Trail® World Tour Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius, 2017 UTMB 10.su Jordi Gamito Baus, 2016 yılını ilk 10 içerisinde tamamlayan Marco Zanchi, iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Calum Neff, kadınlarda UTMB 8.si Amy Sproston ve 9.su Mariya Nikolava, Avrupa ve Dünya şampiyonu Ahmet Arslan, Vlad Ixel, Robbie Britton, Moritz auf der Heide, Sondre Ahmdal, Mohamed El-morabity, Teresa Nimes ve Harry Jones.





Litvanya, Polonya, Fransa, Çekya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Avustralya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Belçika, İran, Kanada, İngiltere, Malezya, Irak, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Taylan, Kırgızistan, Romanya, Karadağ, Macaristan, Bosna-Hersek, Norveç, Japonya, İspanya, Portekiz, İsviçre, Hırvatistan ve İsveç gibi 63’den fazla ülkeden sporcular, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinde ter dökecekler.



Organizasyon, Ürgüp şehir merkezinde sona erecek



Kapadokya’da düzenlenecek olan organizasyon, Ürgüp şehir merkezinden başlayacak ve Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık gibi bölgelerin geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona erecek.