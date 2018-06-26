Sulama sıkıntısı yaşayan köylüler, çareyi Bayramhacılı Barajı'ndan bekliyor

26 Haziran 2018

HİLAL SÖNMEZ

NEVŞEHİR - Türkiye genelinde yağışların az olmasının beraberinde gelen susuzluk, Nevşehir'in Göynük Köyü'nde tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticileri de olumsuz etkiledi. Sularının bitmek üzere olduğunu söyleyen üreticiler, bu sorunu kendi bölgelerinde bulunan ancak resmi olarak Kayseri'ye bağlı Bayramhacılı Barajı'nın suyundan faydalanarak çözmek istiyor.

Nevşehir ve özelinde Göynük köyü, toprak yapısı itibari ile tarımsal üretim için elverişli bir yapıya sahip. Bölge halkının yüzde 70'inin geçim kaynağı bağcılık ve diğer tarımsal faaliyetlerden oluşuyor. Ancak son yıllarda yağışların az olması beraberinde gelen susuzluk sorunu, bölge üreticisinin sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, son 15 gün içerisinde olan bölgesel yağışların üreticiyi bir miktar rahatlattığını ancak yeterli olmadığını aktarıyor. Çelikbaş, “Su olursa toprağımızda herşey yetişir. Ancak şu anda bölgemizdeki çiftçiler susuzluktan mağdur olmuş durumda. Damlama yöntemi burada bir miktar rahatlama sağlıyor ancak tam olarak çözüm getirmiyor. Şu anda kuyu sularımızda bitme seviyesine geldi. Üstelik Nevşehir'in yüzde 80'inde yeni kuyu açmak yasak, ruhsat verilmiyor” diyor.

Su olmadığı için ekilmeyen araziler var

Susuzluk bölgenin tamanında etkili ancak Göynük'teki üreticiler yakınlarında baraj olmasına rağmen sulu tarıma geçemediklerinden şikayet ediyor. Göynük'te bin 600 metrekare alanda sera, 70 bin metrekare alanda ise bağcılık yapan üretici Kemal Bilgiç, “Bu sene susuzluktan bir seramı boş bıraktım. Özel ve verimli bir arazim var ama su olmadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Göynük halkının yüzde 70'i geçimini topraktan sağlıyor ve hepsi şu anda zor durumda. Bir an önce sulu tarıma geçmemiz gerekiyor. Bunun için fırsatımız da var aslında. Hemen yanımızda bir baraj var. Benim arazimden baktığınız zaman gözle görülecek kadar yakınımızda. Ancak orada özel bir firma elektirk üretiyor, biz ise hiç bir şekilde faydalanamıyoruz. Bu baraj resmi olarak Kayseri'nin Bayramhacılı Köyü'nde ancak yapıdığı dönemde bizim arazilerimizin de bir kısmını içine aldı. Göynük'ün 2 bin dekar arazisi suyun altında boğularak öldü, 10 bin dekarı da susuzluktan ölüyor” sözlerini kaydediyor.

Kooperatif, üreticinin güvende olmasını sağlıyor

Kemal Bilgiç, ekili alanlarını arazisindeki kuyu ile suluyor. Biri büyük diğeri ise küçük iki tane havuza kuyudan gelen su doluyor. Havuz ise damlama sistemine bağlanarak seralara veriliyor. Şu anda havuzlardan biri tamamen kurumuş durumda, diğerine ise çok az miktarda su geliyor. Bilgiç, “Kuyunun suyu neredeyse bitecek. Benim için asıl sorun o zaman başlıyor. Terkoz suyu ile seramı sulayamam, klorlu olduğu için bitkilere iyi gelmiyor. Tankerle su taşımak istesem her açıdan çok masraflı olacak. Bu durumda kuyu suyu bittiğinde benim bu sene boş kalan bir seram, önümüzdeki sene ikiye üçe çıkacak” ifadelerini kullanıyor. Bilgiç, yaklaşık 6 yıl önce kurulan, Göynük Yaş Sebze ve Üzüm Kooperatifi'nin çok faydasını gördüğünü söylüyor ve üreticilerin örgütlenmesi gerektiğini kaydederek, “Göynük'te koopratifin çok faydasını görüyoruz. Kooperatif, alıcı geldiği zaman üreticinin güvende olmasını sağlıyor” diyor.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü'nün, Bayramhacılı Brajı'ndan sulama yapılabilmesi için bir proje hazırladığı ancak maliyetin yüksek olduğu gerekçesi ile bakanlıktan ödenek alamadığı söyleniyor. Projenin 2019'da bakanlığa tekrar sunulacağı ve hayata geçtiği takdirde Göynük Köyü'nün yüzde 60'ının baraj suyunu kullanabileceği bölgede paylaşılan bilgiler arasında.