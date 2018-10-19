Sular Vadisi’nde sona yaklaşıldı

19 Ekim 2018

BURSA - Yapay gölü, şelaleleri ve havuzlarıyla doğaya hayat veren su teması ve tesisleriyle insanlar için yepyeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanan Sular Vadisi Doğa Parkı’nın yapımında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Projenin merkezinde yer alan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırımlıların aileleri ile vakit geçirebileceği önemli bir sosyal mekan olacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Özellikle günümüzün başlıca sorunlarından olan stres ve yoğun şehir temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımız daha çok doğayla, yeşille ve maviyle kucaklaşıyor. Bu kapsamda Uludağ’ın eteklerinde yeşil örtüye bürünen ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde söz ettiği gibi ‘sudan ibaret’ olan Bursa’mıza, yeşilin ve mavinin kucaklaşacağı Sular Vadisi Doğa Parkı’nı kazandıracak olmanın heyecanını taşıyoruz. Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın hak ettiği değere kavuşması adına, insanların yaşam kalitesini yükseltecek sosyal alan çalışmalarımızın başında geliyor” diye konuştu.