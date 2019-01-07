Uludağ Kış Şenliği 19 Ocak’ta başlıyor

07 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda kentin sahip olduğu tüm doğal güzellikleri öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinde Uludağ’da kış şenliği düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan şenlik 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ 2. Gelişim Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Plastik kızak etkinliklerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik etkinliklerine kadar dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini www.uludagkissenligi.com adresli web sitesinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise şenlik alanındaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz kayak eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Düzenledikleri etkinlik sayesinde bugüne kadar Uludağ’a gelemeyen birçok vatandaşın bu sayede Uludağ’ı yakından tanıma imkanı bulacağını kaydeden Başkan Aktaş, “İki gün boyunca burada farklı etkinliklere imza atılacak. Şenlik kapsamında geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar düzenlenecek. Bir diğer etkinliğimiz de kayak eğitimleri olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi, il milli eğitim müdürlüğümüzün 17 ilçedeki okullardan belirlediği öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız. Geçtiğimiz yıl bu eğitimlerden 1000 civarında öğrencimiz yararlanmıştı. Derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi, yanlarındaki öğretmenlerle birlikte Uludağ’da ağırlayacağız. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün öğrencilerimiz Uludağ’ı daha yakından tanıyacak. Ücretsiz olacak bu eğitimler sonrasında, öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşarken, kayak sporunu öğrenerek buradan ayrılmış olacak” dedi. Etkinliğe ulaşım noktasında ise Teleferik AŞ. katkı verecek.