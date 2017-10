"Yerli ırkları ıslah etmeden hayvancılığı geliştiremeyiz"

25 Ekim 2017

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Başkanı Sinan Sağlam, hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmasının geçici tedbirlerle değil, yerli ırkların ıslahı başta olmak üzere kalıcı ve ciddi adımlar atılarak çözümlenebileceğini söyledi. Hayvan ithalatını eleştiren Sağlam, yürürlükteki politikalarla tüketicinin ucuz et yemesinin de imkânsız olduğunu öne sürdü.



BVHO Başkanı Sağlam, yerli hayvancılık, canlı hayvan ve et ithalatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de hayvan ithalatı ve kırmızı et fiyatlarıyla ilgili tartışmaların gündemden hiç düşmediğini vurgulayan Sağlam, hayvancılık sektörünün bir türlü istenilen seviyeye getirilememesinin yanlış uygulamalarda ısrar edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Sağlam, hali hazırda hayvancılık yapılan ırkların yanlış olduğunu, hayvancılığın meralardan yararlanabilecek yerli ırklarla yapılması gerektiğini savundu.Sağlam, öncelikli yerli ırkların ıslah edilmesi ve hayvancılık yapılacak mera ve arazilerin artırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin şu anda süte değil, ete ihtiyacı olduğunu kaydeden Sağlam, "Türkiye'de et pahalı. Bu bir gerçektir. Ucuzlaması için bugüne kadar birçok kez tedbir alındı ancak geçici tedbirlerin çare olmadığını her seferinde gördük. Canlı hayvan ve et ithalatı ile Türkiye'de et asla ucuzlamaz. Sadece besicilik yaparak hayvancılığı geliştiremeyiz. Yerli hayvanlarımızın et ve süt veriminin düşük olduğunu biliyoruz. Tüketiciye ucuz et yedirmenin yolu, yerli hayvancılığımızın şaha kaldırılmasından geçiyor. Bunun için de hayvancılık yapılacak arazi ve meraları artırmalı, ıslah çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere hayvancılıkta bizden çok ileri düzeye ulaşan ülkeler, bu başarıyı uzun zamandır sürdürdükleri ıslah politikaları ile sağladılar. Islah olmadan hayvancılığın geliştirilemeyeceği bilinmeli. Meralardan yararlanacak hayvan varlığını artırabilirsek, et üretimi artar ve et fiyatları ucuzlar" dedi.



Sağlam, Türkiye'de başta yetersiz aşılama olmak üzere barınak ve sağlık koşullarının kötü olma nedeniyle yüksek oranda buzağı ölümleri yaşandığına da dikkat çekti. Ekonomik kayıpların sektörü olumsuz etkilediğine vurgu yapan Sağlam, geliştirilemeyen yerli hayvancılık nedeniyle etteki arz talep dengesinin sağlanamadığını, bunun da et fiyatlarına yansıdığını söyledi. Sağlam, "İthalat politikası, yerli hayvancılığımızın ölüm fermanıdır. Canlı hayvan ve et ithalatı, hayvancılığımızda geri dönülmeyecek tahribatlar yaratacaktır” şeklinde konuştu.