Yıldırım Belediyesi, 20 bin hayvanı tedavi etti

17 Kasım 2018

BURSA - Sokak hayvanlarının korunması için örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, şefkat elini uzatarak hayvanların barınması ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirerek de yeni sıcak yuvalarına kavuşmasını sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’nde 2014 yılından bu yana 20 bin 932 hayvanın tedavi edilmesi sağlanırken, 3 bin 984 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu. Sokaklardan 17 bin 574 sahipsiz hayvan toplanırken, tedavi ve kuduz aşısı uygulaması yapılarak olası olumsuz durumlarında önüne geçildi. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veterinerler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak 9 bin 902 kısırlaştırma işlemleri uygulandı. Öte yandan 115 okulda, sokak hayvanlarının yaşama haklarına saygı duyarak savunmasız canlıları korumak amacıyla düzenlenen seminerlerde 7 bin 340 öğrenciye hayvan sevgisi aşılandı.

İlçe sınırları içerisinde ayrıca belirli noktalarda başıboş hayvanların beslenebilmeleri için yemleme çalışması yapıldı. Kuş ve kedi evleri ile hayvanların barınma sorunlarını da ortadan kaldıracak çalışmalar yapan Yıldırım Belediyesi, toplamda 123 kuş evi, 109 kedi evi, 3 otomatik yemlik, 8 beslenme odağı ve 22 su odağı ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdi. Mevsim koşullarına göre soğuk ve sıcak havalar nedeniyle beslenme ve su ihtiyacını karşılamakta zorlanan hayvanlar için özel hazırlanan binlerce su kabı da muhtarlıklar aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken muhtelif yerlere yem bırakıldı.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sokak hayvanları bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar. İlgi ve sevgimize ihtiyaçları var. Artan gıdaları çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vererek açlıklarını dindirmek onlar için yapabileceğimiz yardımlardan sadece bir tanesi. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimizi, Cumalıkızık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirler” dedi.