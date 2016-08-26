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Erdoğan, Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Roma yakınlarında meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Erdoğan, Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile telefon görüşmesi yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İtalya'daki deprem felaketi nedeniyle hayata veda edenler ve Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine direniş sırasında hayatlarını kaybedenler için karşılıklı taziyeleşmenin yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi. 

Erdoğan, Roma yakınlarındaki Accumoli ve Amatrice kasabaları çevresinde meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin, İtalyan halkının acısını paylaştığını ve her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Mattarella ise duyarlılığından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. 

Türkiye'deki darbe girişiminin püskürtülmesini sevinçle karşıladıklarını, demokrasinin her zaman korunması gerektiğine inandıklarını belirten Mattarella, iki ülke arasında eskiden beri dostluğa dayalı bir ilişki olduğunun ve İtalya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklediğinin altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkidaşı Mattarella'ya terörün her türüyle mücadele etme gerekliliğine işaret ederek, bu konuda iş birliğinin önemine dikkati çekti. 

Görüşmede, bugün açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de değinildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinin İtalyan Astaldi Şirketi ile İçtaş firması tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan ve Mattarella, benzer projelerle ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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