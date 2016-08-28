Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tüm ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlamaya hazırlanıyor. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği bir müze. Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olayların, 3 boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen Diorama tekniği ile sergileniyor.

Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun İstanbul Çağlayan’daki binasının restore edilmesi ile kurulan Dünya’da ve kendi tarzında ilk ve tek müze olan Hisart’ta, askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on binlerce obje canlandırılıyor.

6 katta sergileniyor

Hisart canlı tarih ve diorama müzesi, sıra dışı anlatımı ile tarihe merak uyandırmayı amaçlıyor. İstanbul Çağlayan’da bin 500 metrekarelik bir alanda 6 katlı bir binada on binlerce eserin sergilendiği bir müze olan Hisart, geçmişi şekillendiren büyük devletler, olaylar, savaşlar ve dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktalarını sergiliyor.

Nejat Çuhadaroğlu “Hisart hayatın bir parçası olan savaşın toplumları nasıl şekillendirdiğini kanıtlarıyla gösteriyor. Savaşlarla birlikte yaşanan ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimlere ışık tutuyor. Müzeye gelenler burada savaşın çok ötesinde bir tarih görüyorlar. Bu müze konsepti ile diğerlerinden ayrılıyor. Biz mümkün olduğu kadar tarihsel bir kesiti, yeniden yaşatıyoruz ve ziyaretçilere farklı bir deneyim vaat ediyoruz. Dioramaların sayısal fazlalığı bizi diğer müzelerden ayıran en önemli özellik. Dünyada bu kadar çok diorama olan başka bir müze yok.Bunun yanı sıra birbirinden farklı ölçek çeşitliliğine sahip dioramada sadece Hisart Müze’de. Dönemsel zenginliği bu kadar yakalamış olmaktan ve yıllarca yaptığım çalışmaları ziyaretçilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.