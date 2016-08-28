29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,534    0.03%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hisart’ın misafirisiniz

Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 30 Ağustos’ta ücretsiz.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hisart’ın misafirisiniz
»

  148332-014.jpgHisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tüm ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlamaya hazırlanıyor. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği bir müze. Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olayların, 3 boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen Diorama tekniği ile sergileniyor.

Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun İstanbul Çağlayan’daki binasının restore edilmesi ile kurulan Dünya’da ve kendi tarzında ilk ve tek müze olan Hisart’ta, askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on binlerce obje canlandırılıyor.

888-002.jpg

6 katta sergileniyor

Hisart canlı tarih ve diorama müzesi, sıra dışı anlatımı ile tarihe merak uyandırmayı amaçlıyor. İstanbul Çağlayan’da bin 500 metrekarelik bir alanda 6 katlı bir binada on binlerce eserin sergilendiği bir müze olan Hisart, geçmişi şekillendiren büyük devletler, olaylar, savaşlar ve dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktalarını sergiliyor.
Nejat Çuhadaroğlu “Hisart hayatın bir parçası olan savaşın toplumları nasıl şekillendirdiğini kanıtlarıyla gösteriyor. Savaşlarla birlikte yaşanan ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimlere ışık tutuyor. Müzeye gelenler burada savaşın çok ötesinde bir tarih görüyorlar. Bu müze konsepti ile diğerlerinden ayrılıyor. Biz mümkün olduğu kadar tarihsel bir kesiti, yeniden yaşatıyoruz ve ziyaretçilere farklı bir deneyim vaat ediyoruz. Dioramaların sayısal fazlalığı bizi diğer müzelerden ayıran en önemli özellik. Dünyada bu kadar çok diorama olan başka bir müze yok.Bunun yanı sıra birbirinden farklı ölçek çeşitliliğine sahip dioramada sadece Hisart Müze’de. Dönemsel zenginliği bu kadar yakalamış olmaktan ve yıllarca yaptığım çalışmaları ziyaretçilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ehlikeyf’in teknoloji dosyası…29 Ağustos 2016 Pazartesi 01:09
  • Ehlikeyf’in lezzetli hayat notları…29 Ağustos 2016 Pazartesi 01:08
  • Tereyağı ateşte cızırdayıp köpürmeye başlayınca…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:06
  • Knorr, domates hasadına davet ediyor!22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:05
  • BTA'ya Cenevre'de büyük ödül22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:04
  • Bocuse D'or, Türkiye Şampiyonu'nu arıyor!22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:03
  • Ehlikeyf ve "ah, o otel odaları!"22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:02
  • Ehlikeyf'in teknoloji dosyası…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:01
  • Ehlikeyf'in lezzetli hayat notları…22 Ağustos 2016 Pazartesi 01:00
  • Bir acı kahve içimi süresince…15 Ağustos 2016 Pazartesi 01:07

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.