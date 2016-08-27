Batman Valiliği, terör örgütü PKK'ya operasyon nedeniyle Sason İlçesi'nin 6 köyünde çarşamba günü konulan sokağa çıkma yasağının bugün saat 12.00'den itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Sason İlçesi Heybeli Köyü, Umurlu Köyü, Acar Köyü, Cağlı Köyü, Balbaşı Köyü, Dereiçi köyleri bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 17.00'dan geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı 27 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle kaldırılmıştır."