27 Ağustos 2016 Cumartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Batman'daki yasak kalktı

Sason İlçesi'nin bazı köylerinde ilan edilen yasak, saat 12.00 itibariyle sona erdi.
Batman'daki yasak kalktı
»

Batman Valiliği, terör örgütü PKK'ya operasyon nedeniyle Sason İlçesi'nin 6 köyünde çarşamba günü konulan sokağa çıkma yasağının bugün saat 12.00'den itibaren kaldırıldığını açıkladı. 

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Sason İlçesi Heybeli Köyü, Umurlu Köyü, Acar Köyü, Cağlı Köyü, Balbaşı Köyü, Dereiçi köyleri bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 17.00'dan geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı 27 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle kaldırılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı26 Ağustos 2016 Cuma 21:59
  • Konvoy saldırısında şehit düşen er toprağa verildi26 Ağustos 2016 Cuma 20:20
  • Ertelenen ehliyet sınavı yarın yapılacak26 Ağustos 2016 Cuma 18:58
  • Maçka'da teröristlerle sıcak temas: 1 polis yaralı26 Ağustos 2016 Cuma 17:22
  • Dolarda Yellen dalgası26 Ağustos 2016 Cuma 17:11
  • Jandarma taburuna saldırı26 Ağustos 2016 Cuma 16:05
  • PKK'lı teröristler şantiye bastı: 2 ölü, 2 yaralı26 Ağustos 2016 Cuma 14:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cizre açıklaması26 Ağustos 2016 Cuma 14:00
  • Hatay'da minibüs devrildi: 8 ölü26 Ağustos 2016 Cuma 12:49
  • Organik arıcılık yapana destek ödemesi26 Ağustos 2016 Cuma 10:41

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.