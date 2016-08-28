Yaz aylarında özellikle yerli turistin tercih ettiği Ege kıyılarındaki turistik tesisler, 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayı hedefliyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin kararın turizme doping etkisi yaptığını söyledi.

İşler, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve turizm sektörünün ayakta durmak için mücadele verdiğini belirterek, "Bu mücadelemizde devletimizi her daim yanımızda hissediyoruz. Vermiş oldukları eylem planı destekleri, teşvikler, sektörün direncini artırıyor. Devletimiz bize sahip çıkıyor, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, bir nevi yaz tatilini uzattı. Bu karar Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hem vatandaşlarımıza hem de sektörümüze bir müjde oldu." diye konuştu.

Ege kıyılarındaki tesislerin doluluk oranlarının yüzde 70 civarında olduğunu dile getiren İşler, bayram tatilinde ilk iki günü hariç, geri kalan tatil süresi için 5 ve 7 günlük paketler hazırlandığını ifade etti.

Tesislerin yüzde 100 doluluklara ulaşacağına inandıklarını kaydeden İşler, "Ege kıyılarında 5 milyona yakın yerli turistin bayram süresi boyunca tatile çıkacağını düşünüyoruz. Bu, Türkiye ekonomisine de can suyu katacaktır, toplumsal anlamda moral ve motivasyon verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşme'de rezervasyonlar yapılmaya başlandı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de 9 günlük bayram tatilinde ilçedeki turistik tesislerin önemli bölümünün tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

Öncel, hükümetin Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü gelişmelerden sonra turizm sektörüne destek olmak amacıyla aldığı kararların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, tatilin 9 güne çıkmasının bekleyen rezervasyonları harekete geçireceğini kaydetti.

Öncel, "Bayrama kısa süre kala rezervasyonlarda artış vardı. Ancak asıl hareketlilik 9 gün kararının açıklanmasıyla başlayacak. Çeşme'deki tesislerimizde şu anda yüzde 70 civarında bir doluluğu yaşıyoruz. Diğer turizm bölgelerine göre Ramazan Bayramı'nda daha iyi bir sezon geçirdik. Kurban Bayramı'nda da yoğun bir dönem geçireceğimiz kesin. Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin en az 4 günü yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyorum. İlk sinyaller bu yönde." ifadelerini kullandı.