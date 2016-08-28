Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden, Başkentte dün etkili olan şiddetli yağışa ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Ankara'da aniden başlayan şiddetli yaz yağmurlarının bir anda sele dönüştüğünü belirten Gökçek, başta Akay alt geçidi olmak üzere beş ana noktada sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Gökçek, Dikmen Çaldağ'da metrekareye 21.3 kilogram yağış düşerken, Kızılay'a düşen yağmur miktarının 34.8 kilogram olduğunu ifade etti.

'İki teneke su yağdı'

Sosyal medyada takipçileriyle geçmişte ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'da aniden başlayan yağışlar sonrası yaşanan sel baskınlarıyla ilgili fotoğrafları paylaşan Gökçek, "Başka bir deyişle Kızılay'a çok kısa sürede metrekareye iki teneke su yağdı. Bu bir afat halidir. Aniden yağan yağmur karşısında, dünyanın hiçbir yerinde altyapı anormal yağışı karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Basında yer alan eleştirilere yanıt veren Gökçek, metropol şehirlerde yaşanan sel baskınlarını örnek göstererek, "Demek ki neymiş? Afat olunca hiçbir ülkenin altyapısı bunla baş edemezmiş." ifadesini kullandı.