BTB tarafından ilki geçtiğimiz yıl eylül ayı içerisinde, ikincisi ise 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimiyle toplam 56 girişimci adayı iş dünyasına kazandırıldı.

BURSA- Bursa Ticaret Borsası (BTB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği girişimcilik eğitimlerinin üçüncüsü 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BTB tarafından ilki geçtiğimiz yıl eylül ayı içerisinde, ikincisi ise 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimiyle toplam 56 girişimci adayı iş dünyasına kazandırıldı. 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında BTB Toplantı Salonu’nda üçüncüsü düzenlenecek eğitimlerle 30 yeni girişimci adayı daha iş dünyasına hazır hale getirilecek. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, girişimci adaylarının taleplerinden memnun olduklarını dile getirdi. 30 yeni girişimcinin BTB aracılığıyla iş dünyasına adım atacağını kaydeden Matlı, “Ülkemizde ve kentimizde girişimcilerin önünde birçok fırsat bulunuyor. Özellikle Bursa’nın çok sayıda yeni girişimciye ihtiyacı var. Bir sanayi, tarım, turizm ve tarih şehri olan Bursa, yeni fikirlerle ekonomik gücünü bir adım daha ileriye taşıyabilir. Her yeni girişimci yeni bir fikir anlamına geliyor” dedi.

“Güçlü ekonomiyi inşa edecek olan girişimcilerimiz”

En son düzenledikleri uygulamalı girişimcilik eğitiminin üzerinden henüz bir ay bile geçmediğine dikkat çeken Matlı, şöyle devam etti “Türkiye, üzerinde oynanan tüm oyunlara rağmen milli birliğini bozmadı. Şimdi sıra geleceği garanti altına almakta. Bu da güçlü bir ekonomiden geçiyor. Güçlü ekonomiyi inşa edecek olan ise girişimcilerimiz. Girişimci sayısı arttıkça, işsizlik azalacak, ekonomi büyüyecek, artan rekabetle birlikte kalite artacak. Biz BTB olarak her bir girişimcimize değer veriyoruz. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde gençlerin ve kadınların sayısının her geçen gün arttığını görmekten gurur duyuyoruz. Onlarla tecrübemizi paylaşmaya hazırız.” BTB ve KOSGEB tarafından birlikte düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan ve projeleri onaylanan girişimciler, 2 bin TL İşletme Kuruluş Desteği, 18 bin TL Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği ve 30 bin TL de İşletme Giderleri Desteği olmak üzere 50 bin TL’si geri ödemesiz üst limiti 100 bin TL olan desteklerden yararlanabilecek.