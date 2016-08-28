Turunçgil Kesim ve İhraç Tespit Komisyonu'nun Mersin ve Adana'da bahçelerde yaptığı incelemenin ardından hasadına izin verilen "mayer" cinsi limon, Mersin'in Erdemli ilçesinde toplanmaya başlandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapılan bahçede işçileri ziyaret ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

"Mayer" cinsi limonun gerekli olgunluğa eriştiğinin açıklanmasının ardından 28 Ağustos'tan itibaren hasat edilmesine, 2 Eylül'den itibaren de ihracatına müsaade edildiğini anımsatan Tollu, Türkiye'deki limonun yaklaşık yüzde 70'ininin ilçelerinde yetiştirildiğini söyledi.

Tollu, narenciye üretiminde limonun önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlçenin ekonomisine yön veren limon hasadını üreticilerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin ekonomik hayatının büyük bir bölümü limon üzerine dönmekte. Limonda verimin iyi olduğunu görmekteyiz. Fiyatların 1 lira 20 kuruş düzeyinde olması üreticilerimiz adına çok önemli. Özellikle ihracat kapılarının açılmasının ardından fiyatların biraz daha yükselmesi üreticilerimizin yüzünü güldürecektir. Sezonun çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum."

Limon ticareti yapan Sebahattin Elal da Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından ihracat kapısının da açılacak olmasının, umutlarını artırdığını söyledi.

Elal, "Hükümetimizden Allah razı olsun. Rusya ile her türlü ilişkilerin düzelmesi en fazla narenciye üreticisi ve ihracatçısına kazandıracaktır. Fiyatlarda 1 lira 20 kuruş seviyesinde, temennimiz ileride bunun artmasıdır. Yeni sezonumuz hayırlı olsun." diye konuştu.