"Çelik sektöründe yerli üretimi koruyacak tedbirler alınmalı”
Yeni dönemde yerli çelik üretiminin geliştirilmesi adına hangi adımlar atılması gerektiğini belirten ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye’deki mega projelerde yerli çelik kullanımının ihale aşamasında şartnameye bağlanması sektörün gelişmesine katkıda bulunacak” dedi.
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