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İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi

Yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş profiller ile paslanmaz çeliklerde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 ek mali yükümlülüğün uygulanması kararlaştırıldı.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi

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